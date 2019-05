Azzurri als bestes Ried-Team Fünfte

Ried.Obwohl es für die vier Clubs aus dem Ried am letzten Spieltag der Kreisliga-A-Saison selbst um nichts mehr ging, hatten die Mannschaften doch Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Durch den 7:2-Heimsieg des FV Biblis gegen den FSV Rimbach und die 1:2-Auswärtsniederlage der SG Nordheim/Wattenheim gegen die zweite Garnitur des FC 07 Bensheim kletterten die Bensheimer vom letzten auf den Relegationsplatz, während Rimbach direkt absteigen muss. Auch der VfB Lampertheim trat bei einer Mannschaft an, die bis zum Schluss um den Ligaverbleib kämpfen musste. Dabei unterlag der VfB beim TSV Aschbach mit 1:7, die Lampertheimer Azzurri gewannen gegen den SSV Reichenbach mit 2:1.

FV Biblis – FSV Rimbach 7:2

Einen richtig guten Saisonabschluss erlebten die Bibliser. Mit 7:2 (4:1) besiegten die Gurkenstädter den FSV Rimbach und besiegelten damit den Rimbacher Abstieg. Nach einem Einwurf brachte Janos Hajdu den FVB bereits früh in Führung (4.). Wenig später kombinierten sich die Bibliser durchs Rimbacher Mittelfeld, nach Zuspiel von Denny Osswald erhöhte erneut Hajdu auf 2:0 (11.). Danach hatte der FVB etwas Pech bei den Entscheidungen des Schiedsrichters. Erst wurde ein Tor aberkannt (14.), im direkten Gegenzug übersah der Schiri eine Abseitsstellung, was zum Rimbacher Anschlusstreffer führte (14.). Der FSV konnte davon jedoch nicht wirklich lange profitieren, denn Marc Worschech traf in seinem letzten Spiel für die Bibliser zum 3:1 (16.). Den 4:1-Pausenstand erzielte Dennis Wojtaszek nach einem langen Ball von Dennis De Sousa Barba (23.).

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Bibliser das deutlich bessere Team. Jonas Reis (52.), Markus Gölz (70.) und Hajdu (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, das zwischenzeitliche 2:5 gelang dem FSV in der 58. Minute.

FC 07 Bensheim II – SG NoWa 2:1

Beim Saisonfinale unterlag die SG Nordheim/Wattenheim bei der zweiten Garnitur der „Nullsiebener“ knapp. Der FC kann sich nun in der Relegation Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. „Wir hätten dieses Spiel gern gewonnen, aber am Ende geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit verpasst, in Führung zu gehen. Danach war unser 1:0 etwas glücklich, während die Bensheimer viele gute Chancen hatten und letztlich verdient gewonnen haben“, sagte Coach Jens Stark.

Nach der Führung der Stark-Elf durch einen Fallrückzieher von Philipp Grünig (55.) drehte die Bensheimer Reserve durch den Treffer von André Gehrig (78.) und dem Kopfballtor von Daniel Ehret (88.) das Spiel.

Aschbach – VfB Lampertheim 7:1

„Ich bin total erleichtert. Der Druck war enorm, aber am Ende haben wir den Klassenerhalt trotzdem geschafft. Alle Spieler haben von der ersten Sekunde an gewusst, um was es geht und den Matchball dann endlich verwandelt. Wir waren in diesem Spiel das engagiertere Team und haben verdient gewonnen“, freute sich Aschbachs Abteilungsleiter Ali Baytürk über den deutlichen Sieg gegen die Lampertheimer, der den direkten Klassenerhalt bedeutete.

Vor 130 Zuschauern erzielten Daniel Jäger (12.), Marius Strauch (23., 34.), Sandro Riebel (48., Handelfmeter, 76.), Björn Riebel (53.) und Uli Haas (86.) die Tore, für den VfB schoss Thomas Gerner den Ehrentreffer (25.).

Damit beendete VfB-Coach Stefan Svrga seine fußballerische Laufbahn vorerst mit einer Niederlage, denn er verabschiedete sich nach seiner Selbsteinwechslung (29.) als Spielertrainer.

Azzurri Lamperth. – Reichenb. 2:1

Mit einem Heimsieg zum Rundenfinale, mit dem besten Torschützen der A-Liga, auf dem fünften Tabellenplatz und damit als bester A-Ligist aus dem Ried haben die Lampertheimer Azzurri ihre Jubiläumssaison beendet. Im letzten Spiel besiegte die Truppe von Trainer Martin Göring den SSV Reichenbach durch Tore von Christian Sagara (23.) und Marcel Sutter (62.), der sich mit 21 Treffern die Torjägerkrone der A-Liga sicherte. Für Reichenbach traf Bastian Derigs (25.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 27.05.2019