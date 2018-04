Azzurri atmen auf

Anzeige

Ried.Die Lampertheimer Azzurri haben durch einen 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten FSG Bensheim den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-A-Liga gemacht. Für die anderen drei Riedclubs lief es dagegen nicht ganz so gut. Während die SG Nordheim/Wattenheim beim SV Lörzenbach mit 0:3 verlor, verpassten sowohl der VfB Lampertheim als auch der FV Biblis Heimsiege und mussten sich mit jeweils einem Punkt begnügen.

Azz. Lamperth. – FSG Bensheim 2:1

„Es war das erwartet schwierige und wenig ansehnliche Spiel. Für diesen Heimsieg mussten wir alles investieren. Zwar haben wir nicht unbedingt gut gespielt und haben uns sehr schwer getan. Die FSG hat es eigentlich nur mit langen Bällen nach vorne versucht. Am Ende zählt für uns nur das Ergebnis, allerdings müssen wir zukünftig unsere Chancen konsequenter nutzen“, resümierte Azzurri-Coach Martin Göring nach dem Heimerfolg gegen das A-Liga-Schlusslicht, der die Lampertheimer bis auf einen Punkt an einen direkten Nichtabstiegsplatz heranbrachte. Allerdings taten sich die Azzurri vor allem in der ersten Halbzeit schwer und konnte sich nur wenige Möglichkeiten erarbeiten. Stattdessen brachte Klaudi Buraku mit einem Kopfball ins lange Eck die Bensheimer in Führung (16.). Erst kurz vor dem Pausenpfiff glich Yannick Hofmann mit dem ersten nennenswerten Azzurri-Torschuss zum 1:1 aus (41.), kurz danach verhinderte der Bensheimer Torwart Charfeddine Hattab nach einem Schuss von Marcel Sutter die Lampertheimer Halbzeitführung (44.).

Nach der Halbzeitpredigt durch Göring lief es in der zweiten Halbzeit dann etwas besser. Nach einer Flanke des eingewechselten Robin Schlicksupp erzielte Marcel Sutter den 2:1-Siegtreffer (63.).