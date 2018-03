Azzurri bissiger

Anzeige

Lampertheim.Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich die Lampertheimer Azzurri einen Derbysieg gegen den FV Biblis erkämpft und sich damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Mit 4:1 (2:0) setzte sich die Truppe von Trainer Martin Göring im ersten Punktspiel des Jahres durch.

„Auch wenn wir das Derby verdient gewonnen haben, ausruhen dürfen wir uns darauf nicht. Wir haben lediglich drei Punkte eingefahren, wir müssen nun nachlegen“, dämpft Göring jegliche Euphorie im Azzurri-Lager. Bei den Biblisern haderte Coach Roman Link mit seiner Elf: „Der Lampertheimer Sieg geht völlig in Ordnung. Wir hätten durchaus auch höher verlieren können. Bei meiner Mannschaft hat es diesmal vor allem in der Einstellung nicht gepasst, dieses Spiel müssen wir erstmal aufarbeiten.“

In der ersten Halbzeit brachte Robin Schlicksupp die Spargelstädter nach Vorarbeit von Marcel Sutter in Führung (12.), danach erhöhte Sutter selbst zum 2:0 (33.). Nach dem Seitenwechsel feierte Neuzugang Friedrich Höhnle mit dem 3:0 (46.) einen gelungenen Einstand, anschließend entschied Steve Wimmer mit dem 4:0 die Partie (68.). Das Bibliser Ehrentor fiel nach einer Nachlässigkeit der Azzurri-Abwehr in der 75. Minute. „Wir waren läuferisch besser und in den Zweikämpfen bissiger. Genau so müssen wir weitermachen“, lobte Martin Göring seine Mannschaft. rago