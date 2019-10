Azzurri gewinnen turbulentes Ried-Duell

ried.Nach einem 7:0 (3:0)-Kantersieg über den VfB Lampertheim meldet sich die SG Nordheim/Wattenheim im Tabellenmittelfeld der Kreisliga A zurück. Auch den Lampertheimer Azzurri gelang am elften Spieltag ein Derbysieg. Die Spargelstädter besiegten den FV Biblis mit 4:3 (1:1). Eine 0:3-Niederlage gegen den VfR Fehlheim II musste dagegen der FV Hofheim einstecken.

Azzurri Lampertheim – FV Biblis 4:3

Unterschiedliche Meinungen der Trainern gab es nach dem Derby zwischen den Lampertheimern und den Biblisern. Während Azzurri-Coach Martin Göring von einem „glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg“ sprach, sah sein Gegenüber Thomas Roth den FVB „als bessere Mannschaft“. Neben einer aus Roths Sicht „unterirdischen Schiedsrichterleistung“ haderte der Trainer der Bibliser mit der Fairness seitens der Azzurri: „Wer am lautesten schreit, bekommt vom Schiri Recht – das empfinde ich als unsportlich. So etwas geht eigentlich nicht, denn sonst könnten wir ja auch gleich ohne Schiedsrichter spielen.“

In der ersten Halbzeit verpassten die Lampertheimer bei einem Lattentreffer von Vincenzo Lucchese und einem Versuch von Nunzio Pelleriti die Führung. Konsequenter agierte der FVB, der durch Markus Gölz zum 1:0 kam (6.). Danach glich Nunzio Pelleriti durch einen verwandelten Handelfmeter aus (25.) –und sorgte damit bei Thomas Roth für den ersten Aufreger: „Für mich war unser Spieler noch deutlich vor dem Strafraum. Der Elfmeter war deshalb eine klare Fehlentscheidung.“

Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit köpfte Sascha Weisel einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor und sorgte damit für das Bibliser 2:1 (46.). In der Folge zirkelte Dennis De Sousa Barba den Ball mit einem Freistoß aus 20 Metern zum 3:1 in den Winkel (49.). „Zu diesem Zeitpunkt waren die Azzurri so gut wie tot, sind aber dann durch die nächste Fehlentscheidung des Unparteiischen wieder herangekommen“, schilderte Roth seine Sicht der Dinge. So ahndete der Schiedsrichter ein Handspiel von FVB-Kapitän Patrick Wagner mit einer Roten Karte und einem weiteren Handelfmeter, den Nunzio Pelleriti erneut verwandelte (55.). Roth: „Wagner hat den Ball mit der Brust angenommen und bekommt dafür Rot. Das kann ich nicht verstehen.“

Allerdings hielt die Lampertheimer Überzahl nicht lange, da Marcel Rose nach einer Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels ebenfalls früher zum Duschen musste (65.). Danach köpfte Tobias Holch nach einem Weisel-Freistoß zum 3:3 ein (77.) – und direkt im Anschluss erzielte Nunzio Pelleriti mit einem Heber aus 20 Metern den Lampertheimer Siegtreffer (78.). „Wir haben nicht so gut gespielt wie zuletzt. Nach dem 1:3 hat meine Mannschaft aber Moral gezeigt und Charakter bewiesen. Diese drei Punkte nehmen wir gerne mit“, freute sich Martin Göring über den Heimsieg.

SG NoWa – VfB Lampertheim 7:0

Durch einen 7:0-Heimsieg im Derby gegen den VfB hält die Spielgemeinschaft Anschluss ans Tabellenmittelfeld. „Unser Sieg ist hochverdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Für uns sind die drei Punkte enorm wichtig und dazu haben wir noch etwas für unser Torverhältnis getan“, freute sich SG NoWa-Coach Jens Stark. In einer einseitigen Partie hatten die Platzherren in der ersten Halbzeit Chancen im Minutentakt. Elias Bersch erzielte nach Vorarbeit von Julian Rettig die Führung (7.). Danach sorgte Tobias Theiss mit einem Doppelschlag (25., 30.) für den beruhigenden 3:0-Pausenstand. Auch im zweiten Durchgang behielt die SG NoWa die Oberhand. Elias Bersch (47.), Tobias Theiss (65., 83.) und Julian Rettig (75.) schraubten das Ergebnis zum 7:0-Endstand in die Höhe.

FV Hofheim – VfR Fehlheim II 3:0

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die Fehlheimer Reserve rutschte der FVH auf den 13. Tabellenplatz ab. Für den VfR II trafen Markus Schäfer (14., 22.) und Smajil Sadic (Foulelfmeter, 88.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019