Ried.Aufgrund der widrigen Verhältnisse konnte der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A nicht komplett durchgezogen werden. Opfer des Winterwetters wurde auch das Riedderby zwischen dem FV Biblis und dem VfB Lampertheim, ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die anderen beiden A-Ligisten aus dem Ried mussten indes Niederlagen einstecken. Während die SG Nordheim/Wattenheim beim Tabellenletzten FSG Bensheim mit 0:1 verlor, kassierten die Lampertheimer Azzurri gegen Reichenbach eine 1:3-Heimniederlage.

FSG Bensheim – SG NoWa 1:0

„Das war ein Spiel nach dem Motto Not gegen Elend – ein richtiges Abstiegsspiel eben. Wir haben zwar letztlich gewonnen, hätten uns aber auch nicht beschweren können, wenn die SGN die Punkte mitgenommen hätte. Insgesamt war das Niveau sehr niedrig und ich glaube kaum, dass eine der beiden Mannschaften den Klassenerhalt schaffen wird“, urteilte Wolfgang Schmidt, Leiter der Bensheimer Senioren-Abteilung.

Höhepunkte bot laut Schmidt lediglich die erste Halbzeit. Die ersten beiden Chancen hatten die Gäste. Erst fischte Bensheims Torwart Abdullah Dumrul in höchster Not einen platzierten Kopfball von Sören Hembach aus dem Eck (22.), danach scheiterte Daniel Theiss aus sieben Metern am FSG-Keeper (26.). Anschließend wurde der Schlussmann der SG NoWa geprüft, doch den Versuch von Utku Bahar parierte Markus Jakob (29.). Kurz darauf gelang aber Leonardo Muzhaqui das Tor des Tages (37.). In der zweiten Halbzeit herrschte Langeweile, berichtete Schmidt: „Torchancen gab es nicht mehr, das Spiel wurde lediglich zischen den beiden Strafräumen ausgetragen.“