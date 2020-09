Azzurri hoffen auf nächsten Coup

Azzurri-Spieler Daniel Windecker fällt verletzt aus. © Berno Nix

Ried.Einen Saisonauftakt nach Maß legte am vergangenen Sonntag die AS Azzurri Lampertheim in der Fußball-Kreisoberliga hin. Die Elf von Trainer Martin Göring startete als Aufsteiger nicht nur mit einem Sieg, sondern landete diesen gleich einmal bei der SSG Einhausen, die zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Martin Göring will diesen Coup aber keineswegs überbewerten. „Wir wissen, dies einzuordnen und sind weit davon entfernt, euphorisch zu werden“, sagt er auch vor dem Hintergrund, dass es in der Saisonvorbereitung auch einige kleine Schwierigkeiten gab.

Mit einem Heimsieg über Tabellenführer SC Olympia Lorsch wären die Lampertheimer jedenfalls dick im Geschäft und hätten gute Möglichkeiten, selbst neuer Tabellenführer zu werden. Göring weiß aber auch, dass dies keine einfache Aufgabe werden wird. „Die Olympia hat sich mit erfahrenen Spielern aus oberen Ligen sehr gut verstärkt. Wir haben nichts zu verlieren und wollen dem Gegner in erster Linie Paroli bieten“, betont der Coach, der seine Elf nur als Außenseiter sieht. Außerdem wird Daniel Windecker schmerzlichst vermisst werden, denn nach einem rüden Foul in Einhausen riss er sich Innen- und Außenbänder und fällt mehrere Wochen aus.

Erst Spitzenmannschaft TSV Auerbach als Gegner, nun zu Gast bei der SG Unter-Abtsteinach. Trotz guter Leistungen droht dem FC Alemannia Groß-Rohrheim ein schwacher Saisonstart, denn nach der Heimniederlage gegen die Auerbacher könnte auch eine erneut engagierte Spielweise der Rohrheimer in der kleinsten Gemeinde des Kreises Bergstraße mit einer Niederlage enden.

Nach dem deutlichen 3:0-Auswärtserfolg über die Tvgg Lorsch will der VfR Bürstadt bei Aufsteiger SSV Reichenbach nachlegen und strebt auch am Felsenmeer einen dreifachen Punktgewinn an.

TVL vor hoher Hürde

Ebenfalls auswärts ran muss der TV Lampertheim, der bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach gastiert. „Das war in spielerischer und taktischer Hinsicht gelungen“, sagt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt und zielt dabei auf das torlose Unentschieden zum Saisonauftakt gegen Eintracht Wald-Michelbach II ab.

„Aber in Unter-Flockenbach müssen wir mit der gleichen Einstellung zu Werke gehen“, weiß Willhardt, dass die Trauben im Gorxheimertal hochhängen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der SVU sein Auftaktspiel bei der SG Wald-Michelbach mit 0:1 verloren hat. Immerhin hat Lampertheims Trainer Christian Schmitt keine Verletzten zu beklagen. hias

