Azzurri Lampertheim atmen durch

ried.Der VfB Lampertheim musste am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A die erste Niederlage einstecken. Die Spargelstädter verloren beim SV Winterkasten deutlich mit 0:3 (0:2). Dafür holten die Azzurri Lampertheim den ersten Sieg in diesem Jahr. Die Elf von Trainer Martin Göring besiegte den TSV Aschbach mit 4:0 (2:0). Auch die SG Nordheim/Wattenheim konnte sich über einen Dreier freuen, denn die Sportgemeinde gewann beim FSV Rimbach mit 4:1 (2:1). Der FV Biblis kassierte dagegen beim Heimspiel gegen die SG Unter-Abtsteinach eine 0:2 (0:2)-Niederlage.

Azzurri Lamperth. – Aschbach 4:0

Der Respekt vor dem TSV Aschbach war auf Seiten der Azzurri groß. Schließlich hatten die Lampertheimer das Hinspiel trotz Führung am Ende mit 2:6 verloren – doch die Revanche für die Niederlage glückte der Truppe um Trainer Martin Göring, der allerdings trotz des ersten Sieges im Jahr 2019 noch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft sah: „Mit dem Ergebnis sind wir hochzufrieden. Allerdings war das ein Arbeitssieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir immer wieder in der Offensive geschludert und oft unsere Chancen vertrödelt. Wir sind auch mit dem Sieg gegen den TSV noch nicht dort, wo wir hinwollen und müssen weiter nach vorne arbeiten.“

Zunächst brachte Marcel Sutter die Azzurri mit einem Distanzschuss aus etwa 20 Metern in Führung (28.). Kurz danach erhöhte Steve Wimmer nach Flanke von Christian Sagara zum 2:0-Halbzeitstand (32.). Im zweiten Durchgang traf erst Robin Schlicksupp nach schöner Spieleröffnung über Guiseppe Pelleriti und Hüseyin Ulutas zum 3:0 (77.), ehe Sutter nach Vorarbeit von Holch den 4:0-Endstand perfekt machte (90.).

FSV Rimbach – SG NoWa 1:4

„Im Endeffekt waren wir die bessere Mannschaft. Allerdings hätte das Spiel auch anders ausgehen können. In den ersten 25 Minuten waren die Rimbacher die deutlich spielbestimmende Mannschaft und sind auch zurecht in Führung gegangen. Wenn der FSV da das 2:0 gemacht hätte, wären wir als Verlierer vom Platz gegangen“, resümierte Jens Stark, Trainer bei der Sportgemeinde, erleichtert nach dem ersten Auswärtssieg der SG NoWa in dieser Saison.

Beim Tabellenschlusslicht der Kreisliga A geriet die Stark-Elf in Rückstand, als Nico Pfahl den FSV früh in Führung brachte (3.). Stark: „Wir waren in der Anfangsphase viel zu ängstlich – und das frühe Gegentor hat uns dann völlig aus der Bahn geworfen. Danach hatten die Rimbacher einige gute Möglichkeiten zu erhöhen. Erst nach 25 Minuten haben wir uns dann gefangen und das Spiel gedreht.“

So glich erst Niklas Fleischhacker per Konter aus (25.), danach gelang Elias Bersch, der am Freitag noch im A-Jugend-Team der Sportgemeinde gekickt hatte, nach Doppelpass mit Tobias Theiss die Führung (29.). In der zweiten Halbzeit zirkelte Fabian Torger einen Freistoß aus 22 Metern ins Netz, ehe Niklas Fleischhacker, für Jens Stark einer der besten Spieler der Begegnung, den 4:1-Endstand markierte (71.).

FV Biblis – SG U.-Abtsteinach II 0:2

„Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft gespielt und alles gegeben. Natürlich sind wir nach diesem Ergebnis enttäuscht, denn wir haben alles abgerufen“, ärgerte sich FVB-Coach Thomas Rot nach der Heimniederlage gegen Tabellenführer SG Unter-Abtsteinach II. Für die SGU erzielte Serdar Özbek (15., 25.) beide Treffer.

Winterkasten – VfB Lamperth. 3:0

„Für uns lief dieses Spiel deutlich besser als erwartet – genauso wie die gesamte Saison. Gegen den VfB haben wir verdient gewonnen“, urteilte Casper Pusch, Pressesprecher des SVW, nach dem Heimsieg über die Spargelstädter.

Für Winterkasten trafen Christian Daum (28.), Michael Kredel (38) und Max Katzenmeier (73.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019