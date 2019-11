Azzurri Lampertheim planen Gipfelsturm

Ried.Kurz vor der Winterpause steht für die A-Ligisten aus dem Ried am Sonntag noch ein wichtiger Spieltag an. Im Kampf um die Tabellenspitze empfangen die Lampertheimer Azzurri Spitzenreiter SSV Reichenbach, beim FV Biblis gastiert der VfR Fehlheim II. Im Abstiegskampf muss der FV Hofheim beim FC 07 Bensheim dringend gewinnen, genauso wie der VfB Lampertheim, der beim SV Lindenfels antreten muss. Außerdem reist die SG Nordheim/Wattenheim zum direkten Tabellennachbarn SV Anatolia Birkenau.

Azzurri – SSV Reichenbach

Für die Azzurri kann die Saison eigentlich kaum besser laufen. Nach 17 Spielen hat die Truppe von Trainer Martin Göring 32 Punkte auf dem Konto und befindet sich in Lauerstellung zur Tabellenspitze, die aktuell der SSV mit zwei Punkten mehr innehat. Am Sonntag (15.45 Uhr), wenn die Lampertheimer zum letzten Mal in diesem Jahr vor heimischer Kulisse spielen, winkt also bei einem Sieg der Platz an der Sonne. Allerdings müssen die Azzurri in den nächsten beiden Partien ohne ihren Coach auskommen.

Martin Göring hat sich in den Urlaub verabschiedet, die sportlichen Geschicke leitet Co-Trainer Oliver Rosinski. „Nach dem Super-Auswärtsspiel in Aschbach wollen wir natürlich auch unser letztes Heimspiel in diesem Jahr gewinnen. Wir wissen ja, dass wir bei einem Sieg ganz oben dabei bleiben, deshalb werden wir am Sonntag noch einmal richtig viel Dampf auf den Kessel bringen“, sagt Rosinski.

Bereits im Hinspiel hatten die Spargelstädter die Nase vorn, am Ende gewannen die Azzurri knapp mit 4:3 – ein Resultat, das Rosinski auch am kommenden Sonntag gut finden würde: „Ich war damals ja noch nicht dabei, weiß aber, dass es ein sehr enges Spiel war. Wir werden versuchen, kompakt zu stehen und wollen unbedingt punkten, um oben dabeizubleiben. Wir können am Sonntag mit breiter Brust in die Partie gehen. Nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen könnte die Moral in unserer Truppe nicht besser sein.“

FV Biblis – VfR Fehlheim II

Auch der FVB spielt am Sonntag (15 Uhr) zum letzten Mal in diesem Jahr im eigenen Stadion. Trotz langer Ausfallliste, die den ohnehin kleinen Kader strapazierte, haben die Gurkenstädter eine tolle Hinrunde absolviert und stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, nur vier Zähler hinter einem Aufstiegsrang.

Gegen die Fehlheimer Reserve hofft Coach Thomas Roth auf Zählbares: „Im Hinspiel haben wir eines unserer schwächsten Spiele der Runde abgeliefert und müssen das am Sonntag wiedergutmachen. Allerdings sieht es bei uns personell sehr schlecht aus. Ein Sieg wäre zwar schön, aber in unserer Situation könnte ich auch mit einem Unentschieden leben. Für mich ist wichtig, dass wir ein gutes letztes Heimspiel abliefern.“

Personell muss Roth am Sonntag auf einen weiteren Stammspieler verzichten. Im Derby gegen die Hofheimer hat sich Denny Osswald am Oberschenkel verletzt und fehlt bis mindestens zur Winterpause. Roth: „Bei unserem Kader stellt sich die Mannschaft deshalb von selbst auf.“

Anatolia Birkenau – SG NoWa

„Das wird ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir müssen unbedingt gewinnen“, sagt Jens Stark, Trainer bei der Spielgemeinschaft, vor der Fahrt am Sonntag (15 Uhr) nach Birkenau. Seit acht Spieltagen hat der Gastgeber nicht mehr gewonnen, allerdings konnte die SG NoWa aus den letzten fünf Partien auch nur einen Sieg verbuchen und steht nur durch das bessere Torverhältnis vor den Birkenauern.

Stark rechnet mit einem schweren Spiel und hofft, dass seine Mannschaft wie schon beim 7:1-Sieg im Hinspiel erneut triumphiert: „Wir dürfen uns nicht nur auf unseren Sturm verlassen, sondern müssen auch auf die Offensive der Birkenauer achten. Wenn wir am Ende dort mit einem 1:0 nach Hause fahren, bin ich zufrieden.“

FC 07 Bensheim II – FV Hofheim

Für die Hofheimer steht am Sonntag (13 Uhr) eine Auswärtsfahrt zum A-Liga-Schlusslicht an. Auf die leichte Schulter sollten die Hofheimer das Spiel aber nicht nehmen, denn zuletzt brachten die Nullsiebener den momentanen Zweiten TSV Reichenbach schon an den Rand der Verzweiflung, mussten sich am Ende aber mit einem Remis begnügen.

SV Lindenfels – VfB Lampertheim

Beim VfB sehnt man sich nach der Winterpause. Vor dem Match in Lindenfels (Sonntag, 15 Uhr) stehen die Lampertheimer auf dem vorletzten Tabellenplatz, erst in der spielfreien Zeit soll ein neuer Trainer gefunden und am Kader gefeilt werden. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019