Azzurri Lampertheim wollen Aufwind nutzen

Lampertheim.Die Lampertheimer Azzurri stecken aktuell mitten in der Vorbereitung auf die Restsaison der Fußball-Kreisliga A. Noch knapp eine Woche haben die Spargelstädter Zeit, um fit zu werden und dann an die erfolgreichste Hinrunde der letzten Jahre anzuknüpfen. Nach den ersten 17 Spielen erkämpfte sich die Truppe von Trainer Martin Göring 30 Punkte und überwinterte damit als bester A-Ligist aus dem Ried auf dem fünften Tabellenplatz.

„An die Leistungsgrenze gehen“

„Bislang kann man die aktuelle Saison als Riesenerfolg für uns werten. Unser Ziel ist es, unseren derzeitigen Tabellenplatz möglichst bis zum Schluss zu halten. Dafür werden wir aber weiterhin alles geben und in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen müssen“, sagt Göring.

In der Winterpause haben es die Spargelstädter geschafft, die Mannschaft komplett zusammenzuhalten. Kein Akteur hat den Club, der im vergangenen Jahr den 50. Vereinsgeburtstag feierte, in der spielfreien Zeit verlassen. Allerdings verzeichnete Görings Kader auch keinen Neuzugang. Bei den Azzurri setzt man also auch in den noch ausstehenden Saisonspielen auf die bewährte Truppe. Bis der Ball in der Kreisliga A wieder rollt, wartet auf die Lampertheimer aber noch jede Menge Arbeit. Bereits im ersten Pflichtspiel am zehnten März empfangen die Azzurri mit der SG Unter-Abtsteinach II den A-Liga-Tabellenführer.

Durchwachsene Testspiele

In den bislang absolvierten Vorbereitungsspielen lief es für Görings Mannschaft eher holprig. Zwar ließ Coach Göring sein Team gegen höherklassige Mannschaften antreten, dabei kassierten die Blau-Weißen aber hohe Niederlagen. So verloren die Azzurri gegen den BFV-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau mit 3:6, gegen Kreisoberligist VfR Bürstadt unterlag man mit 1:7 und zuletzt kassierten die Lampertheimer gegen den FV 08 Hockenheim aus der Kreisliga Mannheim gar eine 1:9-Klatsche. Lediglich beim Auswärtsspiel gegen die SG Riedrode II gelang den Azzurri mit 7:0 ein überzeugender Sieg. Nun gelten Ergebnisse in der Vorbereitungsphase meist nicht viel. Es geht vor allem darum, die Mannschaft wieder in den Wettkampfmodus zu bekommen. Für Göring spielen dabei gerade die Tests gegen höherklassige Teams eine wichtige Rolle: „Um uns weiterzuentwickeln, bringt es uns ja nichts, gegen schwächere Mannschaften zu spielen. Lernen können wir nur von denen, die besser als wir sind. Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft noch mehr. Bei den Niederlagen haben einige Spieler sehr wenig gemacht. Teilweise habe ich da die nötige Einstellung vermisst. Das Spiel in Bürstadt war dagegen trotz des Ergebnisses in Ordnung, denn da sind wir mit dem letzten Aufgebot angetreten. Gegen Hockenheim waren wir dagegen richtig schlecht, unser Spiel war viel zu körperlos.“

Göring hofft, dass seine Mannschaft bis zum ersten Ligaspiel deutlich besser wird und sich die Spieler nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen: „Jeder muss konstant an sich arbeiten. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen uns vielleicht auch einmal quälen. Nur so können wir das tolle Ergebnis aus dem letzten Jahr halten.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019