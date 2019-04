Azzurri lassen VfB keine Chance

Ried.In der Fußball-A-Liga gewannen die Lampertheimer Azzurri auch das zweite Lampertheimer Stadtderby dieser Saison. Mit 2:0 siegte die Mannschaft von Trainer Martin Göring, während der VfB Lampertheim die zweite Niederlage innerhalb einer Woche kassierte. Außerdem gewann der FV Biblis sein Heimspiel gegen den TSV Aschbach mit 4:3, die SG Nordheim/Wattenheim erkämpfte sich beim SSV Reichenbach ein 3:3-Unentschieden.

Azzurri – VfB 2:0

„Das war eine sehr gute, geschlossene Leistung meiner Mannschaft. Unsere Truppe hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Wir waren konzentriert und haben verdient gewonnen, der Sieg hätte sogar höher ausfallen können“, freute sich Azzurri-Coach Martin Göring über den Derbysieg gegen den Stadtrivalen.

Bereits kurz nach dem Anstoß gingen die Azzurri in Führung. Nach einem Pass von Sascha Weisel traf Hüseyin Ulutas zum 1:0 (4.). Während der VfB kaum zu Chancen kam, ließen bei den Azzurri Marcel Sutter, Yusuf Bulucu und Hüseyin Ulutas einige gute Möglichkeiten liegen. „Eigentlich hätten wir vor der Pause deutlich höher führen müssen“, haderte Göring.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Azzurri tonangebend. Nach einer Stunde wurde Ulutas im gegnerischen Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß setzte Sutter allerdings über das Tor (60.). Anschließend scheiterte Guiseppe Pelleriti nach einem Alleingang an VfB-Keeper Tobias Schneider (70.). Göring: „Wenn aus solchen Chancen kein Tor herausspringt, wird man als Trainer an der Linie manchmal verrückt.“ Denn trotz der Überlegenheit seiner Mannschaft führten die Blau-Weißen immer noch mit lediglich einem Tor Vorsprung. Das änderte sich schließlich, als Yusuf Bulucu bei einem VfB-Rückpass dazwischen sprintete und nach einem Pressschlag mit VfB-Keeper Schneider ins leere Tor zum 2:0 einschob (72.). Fast im direkten Anschluss hatte der VfB die einzige Chance in der zweiten Halbzeit, der Versuch prallte aber lediglich an den Außenpfosten (75.), am Ende blieb es beim Azzurri-Sieg.

FV Biblis – TSV Aschbach 4:3

Angesichts des kleinen Bibliser Kaders und der aktuell langen Ausfallliste wäre FVB-Coach Thomas Roth bereits mit einem Unentschieden gegen den TSV zufrieden gewesen. Am Ende blieben aber sogar alle drei Punkte im Pfaffenau-Stadion, mit 4:3 bezwang der FVB die Aschbacher. Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Nach nur drei Minuten brachte Patrick Wagner die Bibliser in Führung (4.), kurz darauf verwandelte Sandro Riebel einen Strafstoß zum 1:1 (10.), ehe Markus Gölz den FVB wenig später erneut in Führung brachte (14.). Anschließend sorgte Timo Riebel mit dem Treffer zum 2:2 (36.) für einen ausgeglichenen Halbzeitstand.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die beiden Teams gleichauf. Denny Osswald traf für den FVB (60.), Michael Weihrauch glich für die Aschbacher aus (65.). Schließlich sorgte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jonas Drolshagen für den Bibliser Siegtreffer (70.).

SSV Reichenbach – SG NoWa 3:3

„Wenn man bis 15 Minuten vor dem Abpfiff mit zwei Toren Vorsprung führt, sollte man eigentlich das Spiel gewinnen. Dass wir das nicht geschafft haben, läßt uns nun aber nicht in Depressionen verfallen“, sagte Peter Gehrisch, Fußballabteilungsleiter beim SSV.

In der ersten Halbzeit brachte Wolfgang Greiss die Reichenbacher mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern in Führung (15.). Bei der Sportgemeinde sorgte Niklas Fleischhacker im zweiten Durchgang für den Ausgleich (55.). Anschließend verwertete Reichenbachs Spielertrainer Abedin Reqica einen Pass in die Spitze zum 2:1 (63.), kurz darauf erhöhte Wolfgang Greiss auf 3:1 (70.). Die Spielgemeinschaft gab aber nicht auf. Nach einem Angriff über die rechte Seite schob Marc Bormuth ins lange Eck zum 2:3 ein (78.), danach sorgte Elias Bersch für den 3:3-Endstand (83.). rago

