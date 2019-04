Azzurri mit „gerechtem“ Remis

Lampertheim.Die Lampertheimer Azzurri kamen am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den VfR Fehlheim II zu einem 2:2 (1:0). Für Azzurri-Coach Martin Göring geht die Punkteteilung in Ordnung: „Insgesamt ist das Ergebnis gerecht. Für einen Sieg hätten wir vor allem in der ersten Halbzeit mehr machen müssen.“ Die Lampertheimer gingen durch einen Treffer von Robin Schlicksupp (23.) mit einer etwas schmeichelhaften Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde die Göring-Elf stärker. Dennoch kamen die Gäste durch Thomas Pisarski zum Ausgleich (53.). Wenig später erzielte Nicolas Gutjahr sogar die Führung für den VfR (67.). In der 80. Minute sorgte Steve Wimmer für das 2:2. rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019