Azzurri mit Not-Elf

Ried.Nach der 2:6-Auswärtsniederlage gegen den TSV Aschbach steht für die Lampertheimer Azzurri bereits heute Abend das nächste Spiel in der Kreisliga A an. Dabei empfängt die Mannschaft von Trainer Martin Göring mit dem SV Lindenfels den punktgleichen Tabellennachbarn im Adam-Günderoth-Stadion (ab 20 Uhr).

„Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen und wir uns mit den drei Punkten etwas von Lindenfels absetzen können. Vor allem in der Defensive müssen wir besser spielen als zuletzt in Aschbach in der zweiten Halbzeit. Da haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Meine Mannschaft muss lernen, in jedem Spiel ans Limit zu gehen. Tun wir das nicht, endet es eben wie gegen den TSV. Ich hatte eigentlich gedacht, wir wären diesbezüglich schon etwas weiter“, sagt Göring.

Gegen Lindenfels haben die Lampertheimer Personalprobleme, lediglich zwölf Spieler haben für die heutige Partie zugesagt. „Es wird eng. Wir müssen diese Woche noch so gut es geht überstehen, dann kommen wieder einige Spieler zurück. Jammern müssen wir über die aktuelle Situation aber nicht, bei anderen Clubs sieht es ja auch nicht besser aus“, erklärt Göring. Er sieht gegen den SVL vor allem seine Abwehr gefordert: „Die Lindenfelser haben eine gute Truppe, auch wenn sie zuletzt gegen den SSV Reichenbach verloren haben und gegen den VfR Bürstadt aus dem Pokal ausgeschieden sind. Auf Spieler wie Peter Meister und Christoph Seitz müssen wir höllisch aufpassen.“ rago

