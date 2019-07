Azzurri mit Punktabzug

Lampertheim.Vier Tage zu früh eingesetzt hat Azzurri Lampertheim einen Neuzugang vom VfR Bürstadt – und bekam jetzt vom Bergsträßer Sportgericht die Quittung: Der A-Ligist geht mit einem Drei-Punkte-Abzug in die neue Runde. Einzelrichter Rainer Beckerle sah es als erwiesen an, dass die Azzurri den Neuen in einem Freundschaftsspiel gegen die FSG Riedrode II spielen ließen, obwohl auch dem Verein klar war, dass keine Spiel- und Einsatzgenehmigung des Verbandes vorlag. Beckerle wertete dies als „vorsätzlichen Einsatz eines nicht spielberechtigen Spielers“, blieb bei der Bestrafung (Punktabzug, Sperre und Geldbuße) aber am untersten Ende der Messlatte, da es sich um ein Freundschaftsspiel gehandelt habe und auch der Gegner mit dem Einsatz des Akteurs einverstanden war. all

