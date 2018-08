Anzeige

Lampertheim.Zum Derby am dritten Spieltag der Fußball-A-Liga erwarten die Lampertheimer Azzurri heute (20 Uhr) den FV Biblis.

Eigentlich hätte diese Partie erst morgen stattfinden sollen, mit dem FVB als Gastgeber, doch wegen Platzproblemen im Pfaffenau-Stadion wurde das Heimrecht getauscht und die Partie vorverlegt. „In Biblis wurde der Kunstrasen gesperrt, weil sich durch die Hitze der Belag abgelöst hat. Dem Tausch des Heimrechts haben wir dann zugestimmt“, sagt Azzurri-Coach Martin Göring. Am Dienstag hieß es von Verbandsseite noch, das Flutlicht sei defekt.

Göring hofft, dass seine Mannschaft heute an die starke Leistung des vergangenen Sonntags anknüpft, als die Azzurri mit dem SV Lörzenbach einen Titelaspiranten besiegten: „Dieser Auftakt hat uns natürlich viel Selbstvertrauen gegeben. Jetzt gilt es, unsere gute Leistung zu bestätigen. Allerdings dürfen wir die Bibliser nicht unterschätzen. Auch wenn sie mit lediglich einem Punkt aus zwei Spielen in die Runde gestartet sind, haben sie eine gute Mannschaft. Gerade bei Standards müssen wir aufpassen. Außerdem hat so ein Derby ja immer seine eigenen Gesetze, oder wie Sepp Herberger gesagt hat: Die Wahrheit liegt auf dem Platz.“ rago