Azzurri setzen auf die Offensive

Lampertheim.Nachdem die Fußballer in der Kreisliga A am Osterwochenende spielfrei geblieben sind, wird in dieser Woche der 26. Spieltag ausgetragen. Der Auftakt dazu findet bereits heute Abend statt, wenn die Lampertheimer Azzurri den VfR Fehlheim II im Adam-Günderoth-Stadion empfangen (19.30 Uhr).

Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit 2:2-Unentschieden, diesmal hofft Azzurri-Coach Martin Göring auf einen Heimsieg und darauf, dass seine Mannschaft den aktuell vierten Tabellenplatz weiter festigt.

„Das Hinspiel ist für uns schon relativ gut gelaufen. Damals haben uns aber Unachtsamkeiten und einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen den Sieg gekostet“, berichtet der Azzurri-Trainer und ergänzt: „Diesmal wollen wir unbedingt gewinnen und werden versuchen, offensiv zu spielen. Auch wenn es in dieser Runde für uns um nicht mehr viel geht, wollen wir bis zum Saisonende noch möglichst viele Punkte holen. Unser Ziel ist es, uns immer weiter zu verbessern.“

„Wollen unbedingt gewinnen“

Unterschätzen dürfen die Lampertheimer die zweite Garnitur der Fehlheimer allerdings nicht, wie Göring unterstreicht: „Das sind alles gute Spieler, die viel mit langen Bällen operieren. Wir müssen versuchen, ihre Schwachstellen auszunutzen.“ rago

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019