Azzurri setzen Ausrufezeichen

Ried.Für einen Paukenschlag sorgten die Lampertheimer Azzurri und bezwangen den hochgewetteten SC Olympia Lorsch in der Fußball-Kreisoberliga mit 1:0. Ebenfalls als Sieger vom Platz ging der TV Lampertheim, der bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach mit 2:1 gewann. Auch für den VfR Bürstadt lief es auswärts ordentlich, denn er holte ein 3:3-Unentschieden bei Aufsteiger SSV Reichenbach. Die erwartete Niederlage bezog hingegen der FC Alemannia Groß-Rohrheim beim Meisterschaftsanwärter SG Unter-Abtsteinach – 1:5.

U.-Flockenb. II – TV Lamperth. 1:2

Günter Noe, der Pressesprecher des SV Unter-Flockenbach, kam nicht umhin, dem TV Lampertheim eine ordentliche Leistung zu bescheinigen und ihn als verdienten Sieger dieser vermeintlich knappen Begegnung zu erklären. Die Lampertheimer Stärke wurde allein schon dadurch deutlich, dass Unter-Flockenbachs Torhüter Dominik Urbanek wahre Heldentaten vollbrachte, um beim Stand von 1:1 bei Chancen von Manges, Mirco Wegerle und Busch einen weiteren Gegentreffer seiner Mannschaft zu verhindert. In der 35. Minute stellten die Lampertheimer die Weichen für diesen Auswärtserfolg. Nach schönem Doppelpass mit Mathis Frerking traf Mirco Wegerle aus halblinker Position zum 0:1. Doch noch vor dem Wechsel mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Nach Hillers Ecke gelangte der Ball zu Joshua Weihrich, dem bei einer unübersichtlichen Situation das 1:1 glückte. In der zweiten Halbzeit drückten die Lampertheimer vehement auf den Siegtreffer, doch sie mussten Urbaneks Stärke neidlos anerkennen. Und fast wäre anstatt einer Lampertheimer Führung die für den SV II gefallen: Weihrich köpfte in der 84. Minute nur an den Pfosten. Aber letztlich nahm die Begegnung noch einen guten Verlauf für den TV Lampertheim: Mirco Wegerle verwertete in der 87. Minute einen Abpraller aus acht Metern zum 1:2.

U.-Abtsteinach – AL. G.-Rohrh. 5:1

„Wir haben die Begegnung dominiert und schönen Fußball gespielt“, war für Marcus Lauer, dem Trainer der SG Unter-Abtsteinach, das Heimspiel letztlich eine klare Angelegenheit. Dieser Sieg wurde durch ein Groß-Rohrheimer Eigentor in der 15. Minute eingeleitet. Als Okan Bekyigit in der 19. Minute das 2:0 erzielte, hatte dies schon vorentscheidenden Charakter. So machte die SGU in der zweiten Halbzeit da weiter, wo sie vorher aufhörte. Und als Mirko Ragusa in der 54. Minute zum 3:0 traf, sanken Rohrheims Chancen auf ein Minimum. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Marcel Eckhardt per Foulelfmeter in der 65. Minute auf 3:1 verkürzte. In der 76. Minute stellte Tim Gensel den alten Abstand wieder her – 4:1. Und als erneut Okan Bekyigit in der 82. Minute zum 5:1 traf, bedeutete dies den Endstand.

SSV Reichenb. – VfR Bürstadt 3:3

Im Auswärtsspiel am Reichenbacher Felsenmeer war der Bürstädter Sieg zum Greifen nah. So führte die VfR-Elf von Spielertrainer Daniel Böck bis zur 65. Minute mit 3:1 und hätte das Spielfeld mit etwas mehr Glück und Konzentration auch als Sieger verlassen. „Wir haben aber noch an uns geglaubt und uns in die Partie zurückgekämpft. Das Unentschieden ist keineswegs unverdient“, freute sich Reichenbachs 2. Vorsitzender Peter Gehrisch. Mann des Tages beim VfR war der dreifache Torschütze Serdar Özbek. Dieser brachte die Bürstädter gleich in der 22. Minute in Führung, als er mit einem Foulelfmeter traf. Doch die Bürstädter Freude währte nicht lange. Als Fatos Ramadani nach einer halben Stunde ins linke Eck traf, hieß es 1:1. Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Bürstädter den besseren Start. Und wieder war es Serdar Özbek, der dieses Mal mit einem schönen Freistoß traf – 1:2 (52.). Im Nachsetzen gelang ihm in der 65. Minute gar das 1:3. Nun aber besannen sich die Reichenbacher auf ihre Qualitäten und erzielten nach Vedat Sogukesmes Kopfball in der 75. Minute das 2:3. Der Reichenbacher Ausgleich fiel ebenfalls durch einen Foulelfmeter. Als Güngör von den Beinen geholt wurde, verwandelte Fabian Diehl zum 3:3 (88.).

Azzurri Lamperth. – Ol. Lorsch 1:0

Zwei Lattentreffer – einer für Lampertheim (Tim Winkler), einer für Lorsch (Daniele Satoretti) – dokumentierten in der ersten Halbzeit, wie ausgeglichen die Begegnung war. In der zweiten Halbzeit schienen die Gäste aus der Nachbarstadt Oberwasser zu bekommen. Doch der SC Olympia schloss zwei vielversprechende Angriffe zu überhastet ab, so dass es weiterhin torlos blieb. Nun wagte sich die Associazione Sportiva aus der Deckung. Und so deutete sich der Siegtreffer bei zwei Möglichkeiten von Nunzio Pelleriti und Christian Sagara langsam aber sicher an. In der 76. Minute war es dann soweit. Von Pelleriti gekonnt bedient, traf Sascha Weisel aus acht Metern zum 1:0 und schickte damit die enttäuschten Gäste mit einer Niederlage nach Hause. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020