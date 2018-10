Azzurri spielen heute in Rimbach

ried.Für die Lampertheimer Azzurri stehen auch in dieser Woche zwei Punktspiele in der Fußball-Kreisliga A an. Bevor die Azzurri am Sonntag den TSV Reichenbach zum Heimmatch empfangen, reist die Mannschaft von Trainer Martin Göring heute Abend zur vorgezogenen Auswärtspartie gegen den FSV Rimbach (19.30 Uhr). „Wir haben um eine Vorverlegung des Spiels gebeten, da wir am 20. Oktober unser 40-jähriges Vereinsjubiläum feiern werden“, erklärt Göring.

Nachdem es zuletzt für die Azzurri beim VfR Fehlheim II lediglich zu einem Unentschieden reichte, wollen die Spargelstädter beim Tabellenvorletzten wieder dreifach punkten. Göring warnt aber davor, die Aufgabe zu unterschätzen: „Für den FSV verläuft die Saison etwas unglücklich. Sie erinnern mich ein bisschen an uns im letzten Jahr. Auch wir haben hinten drin gestanden und einige Spiele trotz guter Leistung unglücklich verloren. Ich rechne damit, dass uns die Rimbacher mit ihrer jungen Truppe alles abverlangen werden. Um dort zu gewinnen, müssen wir sie sehr ernst nehmen. Das wird kein einfaches Spiel.“ rago

