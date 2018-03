Anzeige

O.-Abtsteinach – VfB Lampertheim

Der VfB Lampertheim ist nach der Winterpause indes noch nicht wieder richtig in die Gänge gekommen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Svrga verlor die ersten beiden Partien, zuletzt kassierte der VfB gegen den SSV Reichenbach eine 1:3-Heimniederlage. „Einen großen Vorwurf konnte ich meiner Mannschaft aber nicht machen, auch wenn wir uns zu wenige zwingende Chancen herausgearbeitet haben. Reichenbach hat sehr tief gestanden und fast ausschließlich auf Konter gelauert. Die haben sie dann aber gnadenlos ausgenutzt und letztlich verdient gewonnen.“

In Ober-Abtsteinach hofft Svrga auf die ersten Punkte. Allerdings müssen seine Spieler dafür etwas geduldiger werden: „Wir sind ja immer sehr offensiv ausgerichtet. Da müssen wir aber etwas vorsichtiger werden, um die Bälle nicht zu schnell zu verlieren und so dem Gegner Konter zu ermöglichen. Insgesamt müssen wir unsere Fehler minimieren und gleichzeitig mehr eigene Chancen kreieren. Wäre uns das zuletzt gegen den SSV schon gelungen, wäre mindestens ein Punkt drin gewesen. Das gleiche gilt für den kommenden Sonntag gegen den FCO in Grün.“

FSV Rimbach – SG NoWa

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den FC 07 Bensheim II will die SG NoWa gegen Rimbach einen Auswärtserfolg nachlegen. Allerdings ist die personelle Situation für die Truppe um Coach Hamdija Catic weiterhin angespannt. „Auch wenn wir uns über die drei Punkte gefreut haben, bleibt doch ein bitterer Nachgeschmack. So hat sich Pascale Möbius verletzt und auch Thomas Heß steht am Sonntag wahrscheinlich verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Trotzdem werden wir probieren, auf Sieg zu spielen. Etwas anderes bringt uns in unserer Situation eh nicht weiter.“

SSV Reichenbach – FV Biblis

Keine leichte Aufgabe steht den Biblisern bevor. Die Mannschaft von Trainer Roman Link muss beim aktuellen Zweiten, dem SSV Reichenbach antreten. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018