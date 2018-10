Azzurri wollen trotz Höhenflug nicht abheben

Lampertheim.Hätte jemand vor der Saison gesagt, dass am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A das Topspiel A.S. Azzurri Lampertheim gegen den SV Winterkasten heißt, er wäre wohl mit einem Lächeln bedacht worden. Beide Clubs steckten in der vergangenen Saison lange im Abstiegskampf. Wenn sie sich am Sonntag schon ab 13.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion gegenüberstehen, empfängt der Tabellenvierte aus der Spargelstadt den Tabellendritten aus dem Odenwald.

„Ich bin froh, dass wir jetzt schon 25 Punkte gesammelt haben. Jetzt auch mal oben zu stehen, das nehmen wir gerne mit, denn es ist etwas Neues für uns“, bleibt Azzurri-Trainer Martin Göring trotz der momentanen Höhenluft für seine Mannschaft auf dem Teppich. „Wir vergessen nicht, wo wir hergekommen sind“, erinnert er daran, dass in den vergangenen drei Spielzeiten der Kampf gegen den Abstieg im Vordergrund stand. Von der Zielsetzung, erst einmal die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, rückt er deshalb auch nicht ab.

„Mit einem Heimsieg am Sonntag könnten wir uns da oben sogar erst mal festsetzen“, ist dem Azzurri-Coach aber nicht entgangen, dass die Italiener im Falle eines Sieges mit dem spielfreien Spitzenreiter SSV Reichenbach nach Punkten gleichziehen könnten. Doch der wiederum könnte nach Zählern an diesem Spieltag von der SG Unter-Abtsteinach II und eben auch vom SV Winterkasten überholt werden.

Dass es jetzt soweit kommen könnte, liegt auch daran, dass der SV Winterkasten den SSV Reichenbach zuletzt durchaus überraschend mit 2:0 (1:0) besiegte. „Dass es am Ende so ausgehen würde, hatte am letzten Sonntag wohl keiner erwartet, auch weil wir aktuell mit dem letzten Aufgebot ran müssen“, meint SVW-Trainer Uwe Reibold. Angesichts sechs verletzter Spieler muss er auch auf Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen, die als SG Winterkasten/Gadernheim II in der D-Liga spielt. „Ich hatte meiner Mannschaft vor diesem Heimspiel gesagt, dass wir, solange wie möglich, die Null halten müssen, dann wird der SSV nervös. Und so war es auch. Offensichtlich hatten sie uns unterschätzt. Trotzdem, wenn Reichenbach mit 1:0 in Führung geht, dann verlieren wir dieses Spiel, aber wir haben eben aus drei Torschüssen zwei Tore gemacht“, bilanziert Reibold, der den Club aus dem Lindenfelser Ortsteil vor der Saison von Frank Poth als Trainer übernahm. Er habe nicht gedacht dass es in der Runde für den SVW so gut laufen würde.

„Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga ging es in der letzten A-Liga-Saison lange erneut gegen den Abstieg, das sollte man nicht vergessen, und die Mannschaft ist ja weitgehend unverändert“, mahnt Reibold. Auch für ihn sind die derzeitigen 27 Zähler auf dem Konto erst einmal Punkte, die für den Nichtabstieg gesammelt wurden.

Bauer schießt auf ZDF-Torwand

Während der SVW am Sonntag den Spitzenreiter besiegte, waren die Azzurri am Wochenende spielfrei. Stattdessen feierten sie am Samstag in der Hans-Pfeiffer-Halle den 40. Geburtstag des Clubs mit einer zünftigen Party. Es bleiben besondere Tage für beide Clubs, denn an diesem Samstag werden sich die Spieler des SV Winterkasten im Vereinsheim versammeln, um das aktuelle Sportstudio im ZDF zu verfolgen. „Janis Bauer hat es auf fussball.de zum Torwandschießen nach Mainz geschafft“, berichtet SVW-Trainer Reibold. Am 9. September hatte Janis Bauer in der 33. Minute im Lokalderby gegen den SV Lindenfels den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (Endstand 2:2) ins linke obere Toreck gehämmert.

Das Video mit Bauers Treffer erhielt 42 Prozent der Stimmen auf fussball.de, was für den 22-Jährigen gleichbedeutend mit der Einladung zum Torwandschießen im ZDF-Sportstudio war. „Natürlich ist die Aufregung bei Janis schon zu spüren, denn so einen Auftritt hat man nicht alle Tage“, drückt auch Uwe Reibold dem Spieler kräftig die Daumen.

