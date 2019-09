Azzurri zeigen eine kämpferische Reaktion

Ried.Einen schwarzen Sonntag erlebten die A-Ligisten aus dem Ried am siebten Saisonspieltag. Lediglich die Lampertheimer Azzurri kamen beim Heimspiel gegen den SV Lörzenbach zu einem 3:3-Unentschieden, für die anderen vier Clubs setzte es Niederlagen.

Azzurri Lamperth.– Lörzenbach 3:3

„Beide Mannschaften hätten die Partie gewinnen, genauso gut aber auch verlieren können. Mir war wichtig, dass nach der Niederlage in Fehlheim eine Reaktion meiner Mannschaft kommt. Manchmal muss man auch mit einem Unentschieden zufrieden sein, für uns war das jedenfalls kein Punktverlust“, resümierte Azzurri-Coach Martin Göring nach dem Abpfiff.

Zunächst brachte Tunc Ünlü die Lampertheimer mit einem Handelfmeter in Führung (10.). Anschließend glichen die Lörzenbacher durch einen Drehschuss von Patrick Feller aus zehn Metern aus (22.) und kamen in der zweiten Halbzeit durch einen Treffer von Jonas Ripper zum 2:1 (47.). Die SVL-Führung hielt aber nicht lange, denn mit einem Doppelschlag (52., 59.) brachte Marcel Rose die Göring-Elf erneut in Front. Schließlich zirkelte Patrick Feller den Ball aus 17 Metern unhaltbar in den Winkel (70.) und sorgte damit für die gerechte Punkteteilung.

„Wir hatten durchaus noch mehrere gute Möglichkeiten, etwa als Vincenzo Lucchese zwei Mal die Latte traf. Auch Nunzio Pelleriti und Marcel Rose hatten bei ihren Chancen Pech. Man muss aber zugeben, dass auch die Lörzenbacher immer wieder gefährlich vor unser Tor kamen“, schloss Göring sein Fazit.

SG NoWa – TSV Reichenbach 4:6

„Man hat gemerkt, dass Tobias Theiss, Elias Bersch und Salko Drekovic der Mannschaft sehr gefehlt haben. Dazu hatte sich am Sonntagmorgen auch noch Uwe Schwaier krankheitsbedingt abgemeldet. Wir haben es nicht geschafft, diese Ausfälle zu kompensieren“, sagte SG-Trainer Jens Stark nach der Heimniederlage gegen den TSV. Allerdings wollte Stark die Ausfälle nicht gänzlich als Ausrede für die Niederlage gelten lassen: „Die erste Halbzeit hat mich enttäuscht, da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz. Der TSV war nicht übermächtig, wir waren einfach zu schlecht.“ Vor allem mit der Reichenbacher Offensive um Julian Beilstein hatte die SG NoWa große Probleme.

Nach einer Flanke brachte Beilstein den TSV mit einem Doppelschlag (4., 8.) früh in Führung. Für den Anschlusstreffer zum 1:2 sorgte Jonas Reis nach einem langen Ball über die Abwehr von Fabian Torger (21.). Anschließend traf Antonia Roa Pozo aus dem Gewühl zum Reichenbacher 3:1 (36.), Julian Beilstein besorgte den 4:1-Halbzeitstand (40.).

Mit dem ersten Angriff der zweiten Halbzeit erhöhte Roa Pozo auf 5:1 (46.), kurz darauf verkürzte Benedikt Bersch auf 2:5 (51.). Als danach Jonas Reis nach Vorarbeit von Marc Bormuth zum 3:5 traf (58.), keimte Hoffnung auf, doch die Reichenbacher antworteten mit einem verwandelten Foulelfmeter durch Julian Beilstein (65.). Der von Jonas Reis verwandelte Foulelfmeter für die SG NoWa (82.) blieb lediglich Ergebniskosmetik.

ISC Fürth – FV Biblis 1:0

„Auch wenn es diesmal nicht hat sein sollen, muss ich meiner Mannschaft diese Leistung hoch anrechnen. In unserer personellen Situation haben wir das Maximale herausgeholt, jeder hat sein Bestes gegeben. Wir spielen derzeit absolut am Anschlag, mehr geht einfach nicht.“ Der Ärger über die Auswärtsniederlage beim ISC hielt sich bei FVB-Coach Thomas Roth in Grenzen, auch wenn damit die vier Spiele andauernde Siegesserie der Bibliser gerissen ist und der FVB auf den sechsten Tabellenplatz zurückfiel.

Für den einzigen Treffer sorgte Onur Ataman in der ersten Halbzeit (14.). „Das war richtig stark gespielt. Nach drei schnellen Pässen haben die Fürther den Ball diagonal auf die linke Seite gebracht, dann eine flache Hereingabe und Ataman brauchte aus vier Metern nur noch den Fuß hinhalten“, so Roth.

SSV Reichenbach – FV Hofheim 6:4

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, doch am Ende ist unser Sieg verdient“, freute sich Peter Gehrisch, Fußball-Abteilungsleiter beim SSV über den Heimsieg gegen Hofheim. Für Reichenbach trafen Emre Gök (29.), Jascha Kaffenberger (43., 66.), Wolfgang Greiss (56.), Abedin Reqica (72.) und Bastian Derigs (90.+3). Die Hofheimer Tore erzielten Fabian Gräf (15., 83.), Tom Schön (45.) und Damon Wakelin (60.).

An. Birkenau – VfB Lamperth. 1:0

„Unsere Situation bleibt schwierig. Meine Mannschaft hätte sich ein Unentschieden verdient gehabt, aber uns hat etwas das Glück gefehlt. Wir haben gut gekämpft und auch gut verteidigt. Lediglich in der Offensive hat uns etwas die Kaltschnäuzigkeit gefehlt“, kommentierte VfB-Coach Hamdija Catic die Auswärtsniederlage bei der Anatolia. Nach einem von Gökhan Uygut verursachten Handelfmeter erzielten die Birkenauer den Siegtreffer (42.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019