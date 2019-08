Bär: „Es müsste alles passen“

Ried.Für das Herrenteam der TG Bobstadt, das sich in der ersten Saisonhälfte mit drei Siegen und nur einer Niederlage als Aufsteiger auf dem dritten Tabellenplatz in der Gruppenliga festgesetzt hat, steht am Sonntag das wohl schwerste Spiel in diesem Jahr an. Mit dem Kasseler TC 31 empfängt das Sechserteam um Kapitän Thomas Bär den Tabellenführer (9 Uhr). Bislang konnte noch keine Mannschaft den Kasselern ein Bein stellen, alle vier Saisonspiele gewann der KTC glatt mit 9:0 und kämpft mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen TV Hausen um die Gruppenmeisterschaft.

„Kassel ist der klare Favorit. Die haben ein sehr starkes Team, auch auf den hinteren Positionen. Allerdings haben wir überhaupt keinen Druck mehr in der Restrunde. Wir haben den Klassenerhalt bereits sicher und damit unser Saisonziel erreicht. Am Sonntag gehen wir mit breiter Brust in die Begegnung und wollen die Kasseler mindestens ärgern“, sagt Bobstadts Mannschaftsführer Thomas Bär.

Für den Bobstädter Spitzenspieler ist ein Heimsieg nicht sehr wahrscheinlich: „Für einen Sieg müsste wirklich alles passen. Kassel ist auf allen Positionen stark aufgestellt. Das wird sehr schwer. Unser Ziel ist es, nicht glatt zu verlieren und ihnen das Leben so schwer wie nur irgend möglich zu machen.“

Personell werden die Bobstädter in Bestbesetzung antreten können. „Wir gehen gut vorbereitet in den Spieltag. Alle haben weiter trainiert und jeder von uns hat auch zwei, drei Turniere gespielt. Alle sind heiß auf die restlichen Saisonspiele“, gibt sich Bär selbstbewusst.

Für sein Einzel rechnet Bär mit einem harten Fight. Auf der zweiten Position wird der Bobstädter wohl gegen Marko Neunteibl aufschlagen. Bär: „Obwohl ich gegen ihn noch nie persönlich gespielt habe, kenne ich ihn aus der Hessenliga. Vor einigen Jahren war er auf dem 264. Platz der ATP gelistet und ist im hessischen Tennis so etwas wie eine Legende. Am Sonntag wird er aber richtig Gegenwehr bekommen. Mal schauen, was er noch draufhat.“

TGB-Damenteam auf Platz drei

Auch für das Bobstädter Damenteam verlief die Saison bislang gut. Nach zwei Siegen und einer Niederlage verbrachte das Sextett um Kapitänin Alexandra Landgraf die Sommerpause auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksliga. Am Sonntag schlagen die TGB-Damen beim Fünften TC Bickenbach II auf (14 Uhr).

„Wir hoffen auf einen Sieg. Rein von der Statistik her sollten wir Bickenbach schlagen können, auch wenn sie bei ihrer großen Mannschaft die eine oder andere Spielerin abstellen könnten. Aber wir sind guter Dinge und wollen gewinnen. Wenn wir die Saison auf einem der vorderen Plätze abschließen könnten, wäre das toll“, sagt Landgraf.

Bürstadt kämpft um Klassenerhalt

Für die Teams des TC Bürstadt lief es vor der Sommerpause dagegen noch nicht erfolgreich. Alle drei Mannschaften blieben bislang ohne Saisonsieg und müssen in den noch ausstehenden Spielen um den Klassenerhalt kämpfen.

Die erste Herrenmannschaft trifft morgen in der Bezirksoberliga auf das Gruppenschlusslicht MSG TSV/TC Pfungstadt. „Wir sind uns unserer Lage bewusst. Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir die nächsten zwei Spiele gewinnen“, sagt TCB-Mannschaftsführer Tobias Klingler.

Das zweite Bürstädter Herrenteam beendete bereits am vergangenen Sonntag die Sommerpause und unterlag dabei in der Bezirksliga beim TC Nieder-Roden II glatt mit 0:6. Diesen Sonntag empfängt das Quartett den SVS Griesheim II (ab 9 Uhr).

Die Bürstädter Damen, aktuell Sechster in der Bezirksliga, empfangen am Sonntag mit der SG Weiterstadt den direkten Tabellennachbarn (ab 9 Uhr).

Auch die Bezirksliga-Herren des TC Lampertheim haben am vergangenen Sonntag bereits gespielt und wie die Bürstädter unterlag auch der TCL gegen den SVS Griesheim II glatt. Diesen Sonntag empfangen die Lampertheimer den Gruppendritten TC Traisa (ab 9 Uhr).

Der Lampertheimer Damenvierer, derzeit auf dem fünften Platz, reist an diesem Sonntag zum Bezirksliga-Gruppenprimus TC Nauheim II (ab 14 Uhr).

Während die erste Damenmannschaft des TC Biblis in der Verbandsliga an diesem Sonntag noch spielfrei bleibt, empfängt die zweite Garnitur um Kapitänin Franziska Gärtner die SKG Stockstadt zum Bezirksoberliga-Duell (ab 9 Uhr). rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019