Bär feiert Turniersieg

Thomas Bär spielte beim Turnier in Frankfurt groß auf. © Nix

Bobstadt.Bereits Anfang September ist die diesjährige Tennissaison zu Ende gegangen. Der Herrensechser der TG Bobstadt beendete die Gruppenliga-Runde als Tabellendritter und hatte mit dem Klassenerhalt das selbstgesteckte Saisonziel erreicht. Nach dem Rundenabschluss endete jedoch nicht das komplette Tennisjahr, abseits der Medenrunde nehmen viele Sportler an diversen Turnieren teil und können sich dort Punkte für die jeweiligen Leistungsklassen verdienen.

Einen Turniersieg holte Thomas Bär. Der Mannschaftsführer der TG Bobstadt gewann am vergangenen Sonntag bei SAFO Frankfurt die Frankfurter Stadtmeisterschaft, ein deutsches Ranglistenturnier in der Kategorie A6. Er steigt ab dem ersten Oktober in die Leistungsklasse 1 auf.

Rückstand wettgemacht

„Nachdem ich in der deutschen Seniorenrangliste bei den H35 unter den ersten 20 Spielern stehe, habe ich mich durch den Turniersieg auch in die deutsche Aktivenrangliste gespielt. Es hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich Bär.

Auf seinem Weg zum Turniererfolg schlug Bär im Achtelfinale Cédric Drenth glatt, im Viertelfinale räumte Bär Lars Schneider aus dem Weg und setzte sich im Halbfinale gegen Daniel Grey in zwei Sätzen durch. Beim Stand von 2:3 musste das Finale wetterbedingt abgebrochen werden und wurde am Sonntag nachgeholt. Dabei holte Bär seinen Rückstand auf und besiegte Klemens Haberberger 6:3 und 6:1. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019