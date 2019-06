Bär holt bei Premiere Hessen-Titel

Eschborn.Vor etwas mehr als einer Woche hat für die meisten Tennisteams der Medenrunde die zweimonatige Sommerpause begonnen. Doch auch wenn derzeit keine Saisonspiele ausgetragen werden, fliegt der gelbe Filzball über die Netze. Bei der TG Bobstadt wurde gejubelt, da Thomas Bär (Bild), Kapitän der Gruppenligamannschaft, am Sonntag in Eschborn die Hessische Meisterschaft in der Altersklasse H 30 gewonnen hat. „Ich bin vorher aus Zeitgründen nie bei diesem Turnier angetreten. Dass es direkt beim ersten Mal so erfolgreich lief, ist toll. Für mich waren die Bedingungen optimal. Es war ein harter, schneller Platz, was mir sehr entgegenkommt. Je schneller, desto besser“, freute sich Bär nach seinem Finalsieg.

Der an Vier gesetzte Bär hatte etwas Glück und erhielt für die erste Runde ein Freilos. Auch in der zweiten Runde konnte Bär Kräfte sparen, da sein Gegner nicht antrat und der Bobstädter deshalb kampflos ins Halbfinale einzog. Dort wurde der Bobstädter Kapitän zum ersten Mal gefordert, erledigte seine Aufgabe aber bravourös und gewann gegen Alexander Mathias mit 6:2 und 6:0.

Auch im Finale ließ es Bär krachen und fegte seinen Gegner Alexander Körbel, immerhin 72. der deutschen Seniorenrangliste, mit 6:1 und 6:0 vom Platz. „Es war eine klare Angelegenheit. Allerdings musste Körbel im Halbfinale über drei Sätze gehen. Das hat ihm sicherlich einiges an Kraft gekostet. Ich freue mich, dass ich mich, wie in der Medenrunde, steigern konnte und nun auf einem Niveau spiele, das ich mir vorstelle. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die DM.“ rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019