Riedrode.Fußballhistorie wird nicht nur in der Bundesliga geschrieben. Den Beweis tritt am Sonntag die neu formierte FSG Riedrode an, die zum Auftakt in die Kreisoberliga den Aufsteiger FC Ober-Abtsteinach um 15.15 Uhr auf dem Waldsportplatz in Riedrode empfängt. Für die Spielgemeinschaft aus SG und FSV Riedrode ist die Partie gegen den Liganeuling aus dem Überwald der Start in eine neue Ära, in der auch die baldige Fusion beider Riedroder Vereine angedacht ist.

„Wir freuen uns alle darauf“, sagt der bisherige FSV-Coach Duro Bozanovic, der die neue FSG gemeinsam mit dem bisherigen SG-Trainer Andreas Keinz als gleichberechtigter Trainer coacht, wenn er auf den Startschuss der neuen Zeitrechnung für die Kicker aus dem Bürstädter Ortsteil blickt. „Für uns gilt es jetzt als Mannschaft zusammenzufinden, wobei die Spieler beider Klubs sich ja gut kennen und viele auch privat schon vorher Dinge zusammen unternommen haben“, sieht Bozanovic das neuformierte Kreisoberligateam auf einem guten Weg. „Den FC Ober-Abtsteinach dürfen wir am Sonntag aber nicht unterschätzen, die werden nach dem Aufstieg mit einer Menge Euphorie zu uns kommen“, warnt Bozanovic vor den Gästen aus dem Überwald.

Trainer-Tipps Duro Bozanovic (FSG Riedrode): „Wir haben zwar nicht alle Spieler an Bord, aber wir haben einen großen Kader und es wollen alle spielen. Zuhause wollen wir natürlich gewinnen. Ich tippe ein 2:0." Frank Mucha (FC Ober-Absteinach): „Unsere Punkte für den Klassenerhalt müssen wir sicherlich in erster Linie zu Hause holen, aber jeder Auswärtspunkt hilft uns natürlich. Mein Tipp ist 1:1."

Tatsächlich herrscht in Ober-Abtsteinach noch große Freude, schließlich schaffte nicht nur die erste Mannschaft in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisoberliga, sondern auch die Zweitvertretung der Odenwälder stieg von der D- in die C-Liga auf. „So richtig Zeit für die große Aufstiegsfeier hatten wir noch gar nicht, die steigt erst diesen Freitag. Dass das so kurz vor unserem ersten Spiel in der Kreisoberliga stattfindet, ist vielleicht nicht ganz so glücklich, ging aber nicht anders“, berichtet Frank Mucha, der den Club vom Hardberg nach dem Abstieg im Jahr 2009 in seiner ersten Saison als neuer FCO-Trainer zurück ins Bergsträßer Fußball-Oberhaus führte.