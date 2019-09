Bangen um Topspieler

Ried.Vor dem Saisonstart in der Tischtennis-Verbandsliga Süd sind die Sorgen beim TTC Groß-Rohrheim und beim TTC Lampertheim II groß. Der Vorjahresfünfte Groß-Rohrheim, der am Sonntag (11 Uhr) zum TTC Pfungstadt fährt, muss ohne die Neuzugänge Daniel Lisowski und Nicolas Tomahogh auskommen. Der Pole Lisowski, der in seiner Heimat zweit- und drittklassig unterwegs war, steht bis auf weiteres aus familiären Gründen nicht zur Verfügung. „Stand jetzt können wir nicht mehr mit ihm planen“, sagt Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner. Tomahogh ist angeschlagen. „Wenn sich an der Situation nichts ändert, heißt es Abstiegskampf pur – an mehr ist da nicht zu denken“, stellt Meixner klar.

Bei Hessenliga-Absteiger Lampertheim II ist unklar, ob es der neue mexikanische Spitzenspieler Dario Arce rechtzeitig zum Heimspiel gegen die SG Nieder-Roden am Samstag (18.30 Uhr) rechtzeitig nach Deutschland schafft. Außerdem wird Routinier Ahmet Topal seinen rechten Arm nach langer Verletzung erstmals wieder unter Wettkampfbedingungen testen. Neu im Team ist Edwin Pleyer (kam von Topspin Lorsch II), dagegen hat Steffen Kreß seine Karriere beendet. cpa

