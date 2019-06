Banggaard verlässt Darmstadt 98

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss zukünftig ohne Innenverteidiger Patrick Banggaard auskommen. Der 25 Jahre alte Däne wird in seine Heimat zurückkehren und künftig für den Erstligisten Sönderjysk Elitesport spielen, wie die Lilien am Freitag mitteilten. Über die Transferdetails vereinbarten die beiden Vereine laut Presseerklärung Stillschweigen. Banggaard war im Januar 2017 zu den Lilien gewechselt und wurde in der Folge immer wieder verliehen.

Bei den Darmstädtern kam der Abwehrspieler insgesamt auf 18 Pflichtspieleinsätze. In der Rückrunde der Saison 2017/18 wurde der Däne an den niederländischen Club Roda JC Kerkrade ausgeliehen. In der vergangenen Runde war Banggaaard für den zyprischen Erstligisten Pafos FC im Einsatz. Der Vertrag in Darmstadt hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 30. Juni 2020. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.06.2019