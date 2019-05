Barisic übernimmt beim VfR

Ried.Wer in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße die Meisterschaft gewinnt und den direkten Aufstieg in die Gruppenliga schafft, wird sich erst am Sonntag (15.15 Uhr) am letzten Spieltag entscheiden. Im Fernduell kämpfen der punktgleiche Tabellenführer VfR Bürstadt (auswärts beim TV Lampertheim) und der Tabellenzweite FSG Riedrode (empfängt den SC Olympia Lorsch) um den Titel. Die FSG ist wegen des schlechteren direkten Vergleichs auf Schützenhilfe durch den TVL angewiesen und muss ihr eigenes Spiel gewinnen. Während die Titelfrage im Bergsträßer Fußball-Oberhaus erst am Sonntag geklärt wird, hat der VfR Bürstadt die Nachfolge des zum Saisonende scheidenden VfR-Trainers Karl-Heinz Göbel bereits geregelt, denn ab der kommenden Saison wird Goran Barisic die Sonnenstädter coachen.

„Wir hatten rund 17 Bewerbungen für den Trainerposten und Goran Barisic hat uns mit seinen Vorstellungen am meisten überzeugt, so dass wir uns schon am vergangenen Montag auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Am Mittwoch hat sich Goran Barisic dann auch der Mannschaft vorgestellt. Er trainiert momentan ja noch den Südwest-Verbandsligisten ASV Fußgönnheim“, zeigte sich der VfR-Vorsitzende Klaus Gassert froh, dass die Trainerfrage für die kommende Runde in relativ kurzer Zeit beantwortet werden konnte.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim VfR Bürstadt und in Abstimmung mit dem Vorstand haben wir bewusst jetzt schon bekannt gegeben, dass ich ab dem 1. Juli den Cheftrainerposten in Bürstadt übernehme. Schließlich drängt die Zeit und es gilt, möglichst viele Spieler aus dem aktuellen Kader beim VfR zu halten. Daher hat es mich sehr gefreut, dass am Mittwoch nach meiner Vorstellung einige Spieler schon gesagt haben, dass sie bleiben werden“, erklärte Barisic.

Zusage auch bei Nicht-Aufstieg

Bereits seit Februar steht beim VfR der Abgang von Chris Schamber fest, der als Spielertrainer zur KSG Mitlechtern wechselt. Timo Seyfried und Lukas Bamberg werden sich dem Meisterschaftskonkurrenten FSG Riedrode anschließen. Eugen Zweininger beendet seine Karriere und spielt fortan nur noch für die Alten Herren des TSV Amicitia Viernheim.

Gerade mit schwierigen Situationen bringt Barisic Erfahrung mit. So führte der 55-jährige seinen aktuellen Club Fußgönnheim als Interimstrainer zum sicheren Klassenerhalt, nachdem dort die Situation schon trüb ausgesehen hatte. „Wir haben am Sonntag noch ein Heimspiel gegen den TuS Rüssingen, aber da geht es um nichts mehr“, sagte Barisic, der seinen Nachfolger Andreas Schröck zurzeit bereits einarbeitet.

Auch bei seinen beiden vorangegangenen Trainerstationen führte Barisic den FV Ubstadt (Kreisliga Bruchsal) und den 1. FFC Niederkirchen (2. Frauenfußball-Bundesliga) nach seiner Amtsübernahme trotz vermeintlich aussichtsloser Lage noch zum Klassenerhalt. „Ich wünsche dem VfR am Sonntag natürlich, dass es mit dem Aufstieg klappt, meine Zusage gilt aber auch für die Kreisoberliga“, kennt der Ludwigshafener den hessischen Fußball gut, war er doch von 2003 bis 2006 in der Kreisoberliga Trainer beim VfL Birkenau.

In seinem letzten Ligaspiel für Bürstadt muss VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel auf die beiden Langzeitverletzten Kadir Kilic und Robin Schäfer verzichten. „Wir haben in dieser Saison unheimlich viel investiert und haben viele Rückschläge wegstecken müssen. Wie die Mannschaft die lange Verletztenliste kompensiert, ist beeindruckend“, hofft FSG-Trainer Andreas Keinz am Sonntag daher noch auf die Meisterschaft für die Riedroder. Personell wird sich die Situation bei der FSG etwas entspannen, denn immerhin kehren Jonas Ille und Janis Wiesener wieder zurück. Ob Kapitän Tomislav Tadijan und Dominc Kohl spielen können, muss noch abgewartet werden.

