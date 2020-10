Bastian auf neuen Wegen

Braselton/Hemsbach.Rennstrecken hat Nico Bastian in seiner Karriere schon viele kennengelernt. Schließlich sitzt der Hemsbacher seit 14 Jahren in den unterschiedlichsten Autos und Rennklassen am Steuer. Und dennoch kann der 30-Jährige nun eine neue Piste aufführen, auf der er unterwegs war: „Road Atlanta“ im US-Bundesstaat Georgia.

Bastian startete für das Team Winward in der amerikanischen Michelin Pilot Challenge und teilte sich mit 21-jährigen US-Amerikaner Russell Ward das Cockpit des Mercedes AMG GT4. „Road Atlanta ist eine wirklich super coole Rennstrecke – richtig Oldschool mit Bodenwellen und Kuppen. Das hat viel Spaß gemacht“, beschrieb Bastian seine Eindrücke, nachdem er einen guten fünften Platz herausgefahren hatte. „Das Fahrerfeld ist gespickt mit Profis. Das war einfach tolles Racing! Am Ende hat uns leider die Safety-Car-Phase das Podium gekostet, aber das greifen wir dann in knapp zwei Wochen in Laguna Seca an“, blickte der Hemsbacher bereits auf das kommende Rennen voraus.

Vor und im Zwei-Stunden-Rennen spielte Bastian seine ganze Routine aus. Denn nicht nur die Rennstrecke war Neuland, sondern, auch das Team, der Kollege und das GT4-Fahrzeug. Denn normalerweise ist er mit dem leistungsstärkeren Mercedes-AMG GT3 unterwegs. „Daher ging es in den Trainingseinheiten zunächst darum, den Kurs und das Fahrzeug kennenzulernen“, so Bastian. Er übernahm den Boliden nach 40 Minuten auf Rang vier. Die Safety-Car-Phase wirbelte das Feld jedoch durcheinander, so dass er sich als Achter wiederfand. Doch die starke Aufholjagd wurde mit Platz fünf belohnt. jako

