Bastian früh in Topform

Ab in den Sonnenuntergang von Dubai – Nico Bastian. © Gruppe C Photography

Dubai.Wüste statt Winterpause für Nico Bastian. Der Rennfahrer aus Hemsbacher war beim ersten 24-Stunden-Rennen des Jahres am Start und stellte einmal mehr sein Können unter Beweis. In Dubai belegte der 30-Jährige gemeinsam mit Khaled Al Qubaisi, Florian Scholze, Valentin Pierburg, Patrick Assenheimer den Klassensieg in der GT3-Am-Kategorie mit drei Runden Vorsprung und belegte in der Gesamtwertung den fünften Rang.

„Das hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich Bastian über die starke Leistung der gesamten Crew. Der Routinier hatte mit einem starken Qualifying den Grundstein gelegt, denn der Mercedes AMG GT3 von Haupt Racing ging von Position sechs ins Rennen.

„Nach den anfänglichen Schwierigkeiten war das eine phänomenale Leistung. Das gesamte Team hat einen fehlerfreien Job gemacht und wir haben die Code-60-Phasen clever ausgenutzt. Ich bin sehr stolz auf meine Teamkollegen, die einen tollen Job gemacht haben und immer schnell unterwegs waren“, erklärte Bastian. Code-60-Phasen ersetzen in Langstreckenrennen nach Möglichkeit das Safety-Car. jako

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.01.2021