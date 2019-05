Basyouni hofft auf Hilfe des „Fußball-Gotts“

Riedrode.Mit seinem Tor in der 82. Minute leitete Mario Basyouni am vergangenen Sonntag eine erfolgreiche Aufholjagd der FSG Ried-rode ein. Zu diesem Zeitpunkt lag der Zweite der Fußball-Kreisoberliga beim SV Anatolia Birkenau mit 0:2 hinten. In den Schlussminuten drehten die Gäste aus dem Bürstädter Ortsteil die Partie tatsächlich noch mit 3:2 zu ihren Gunsten und vertagten die Meisterschaftsentscheidung auf den letzten Spieltag.

„Irgendwie scheinen wir immer erst einen Weckruf zu brauchen, aber hinten raus sind wir immer wieder da. Ich habe noch bei keinem Verein so viele verrückte Spiele erlebt, wie in dieser Saison bei der FSG Riedrode. Da muss ich nur an unsere Siege in letzter Minute gegen den VfR Bürstadt oder den FV Hofheim denken, oder als wir beim SC Olympia Lorsch in den Schlussminuten aus einem 1:4-Rückstand noch ein 4:4-Unentschieden gemacht haben“, weiß Basyouni, dass den Riedrodern am letzten Spieltag nur ein Heimsieg gegen Lorsch hilft, wenn man im Kampf um den Meistertitel den Lokalrivalen VfR Bürstadt noch von Platz eins verdrängen will.

Sieg gegen Lorsch Pflicht

„Klar ist, dass wir unsere Hausaufgaben gegen Lorsch machen und dieses Spiel gewinnen müssen. Das ist der Teil, den wir selbst in der Hand haben. Dazu brauchen wir dann Schützenhilfe vom TV Lampertheim gegen den VfR Bürstadt. Der TVL ist sehr heimstark, das haben wir ja selbst zu spüren bekommen. Die Rivalität zwischen beiden Clubs ist groß und da hoffe ich natürlich, dass der TVL dieses Spiel gegen den VfR gewinnt“, hat Basyouni seit der knappen 0:1-Auswärtsniederlage in der Spargelstadt mit der FSG keines der nachfolgenden sieben Spiele mehr verloren.

Dass man trotz zuletzt sechs Siegen und einem Unentschieden die Tabellenführung vor zwei Wochen nach dem 3:3-Remis gegen den SV Fürth an den VfR Bürstadt abgeben musste, kann der 23-jährige FSG-Angreifer immer noch nicht so ganz fassen. „Das Rennen war ja schon die ganze Zeit sehr eng und der VfR nur zwei Punkte hinter uns, aber wenn man so lange an der Spitze stand, dann will man natürlich auch Meister werden. Wer hätte nach unserem 4:3-Sieg gegen den VfR gedacht, dass sie jetzt wegen des um ein Tor besseren direkten Vergleichs vorn uns stehen?“, sagte Basyouni, der selbst aus der Jugend des VfR Bürstadt stammt und dort in der Saison 2015/2016 auch im Kreisoberligateam spielte. „Dass jetzt der VfR vor uns steht, hat für mich trotzdem keine besondere Bewandtnis. Das Gefühl wäre genauso, wenn das jetzt der TV Lampertheim oder jemand anderes wäre. Was ich mir mit der FSG wünsche ist, am Sonntag Meister zu werden und direkt in die Gruppenliga aufzusteigen. Wir haben gerade in der Rückrunde unglaubliches Verletzungspech gehabt und wenn der Fußballgott davon wieder etwas gutmachen will, dann sorgt er am Sonntag dafür, dass wir gewinnen und der VfR nicht“, meint Basyouni. Sonst muss die FSG als Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga ran müsste, wo mit dem SV 07 Geinsheim (Vizemeister Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau) und dem SC Hassia Dieburg (Vizemeister Kreisoberliga Dieburg/Odenwald) zwei Gruppenliga-Absteiger der vergangenen Saison als Gegner warten.

Aufstiegsrunde noch kein Thema

„Ich denke, dass wir auch da in der Lage wären, etwas zu holen“, will sich Basyouni aber jetzt noch nicht mit der Aufstiegsrunde beschäftigen. Der 23-jährige Topscorer der FSG Riedrode (17 Tore und 12 Vorlagen) hat dabei zurzeit mit vier Toren aus den letzten drei Spielen einen guten Lauf. „Ich habe ja immer gesagt, dass ich die Marke von 30 Scorerpunkten knacken will, das ist ja noch drin. Noch schöner wäre es allerdings Meister zu werden“, wird Basyouni der FSG Riedrode aber unabhängig von der Spielklasse auch in der kommenden Saison treu bleiben.

