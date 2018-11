Batinic zu stark für TV Bürstadt

Laura Rosenberger punktete für Bürstadts Hessenliga-Damen. © Nix

Bürstadt.Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in der Hessenliga Süd-West hat das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt einen herben Rückschlag kassiert. Im Heimspiel gegen Blau-Weiß Lahr setzte es eine 1:8-Schlappe. „Das lag nicht nur an unserer Leistung, sondern vielmehr daran, wie Lahr angetreten ist“, spielte Bürstadts Trainer und Abteilungsleiter Frank Rosenberger darauf an, dass Lahr zum ersten Mal in dieser Saison Branka Batinic einsetzte.

Die 60 Jahre alte Kroatin kann auf eine lange internationale Laufbahn zurückblicken. Zu ihren größten Erfolgen gehören WM-Bronze im Mixed 1981, zwei Ü-40-Weltmeistertitel 2006 im Einzel und im Doppel sowie EM-Gold im Einzel in der Ü-50-Klasse 2015. „Für die Hessenliga ist Batinic sicher eine Nummer zu groß, zumal Lahr auch so nicht schlecht auf den Positionen eins bis drei besetzt ist“, meinte Rosenberger und ergänzte: „In ein paar Spielen waren wir nah dran, aber insgesamt war für uns nichts zu machen. Dass Batinic ihren ersten Einsatz gegen uns macht, ist natürlich bitter für uns.“

Nur Laura Rosenberger, die sich im hinteren Paarkreuz über vier Sätze gegen Anabel Beck behauptete, war ein Punktgewinn vergönnt. Dass der TVB erstmals in dieser Saison mit Lea Höfle und Lilly Kern im Spitzenpaarkreuz antrat, fiel nicht in Gewicht.

Mit dem Auswärtserfolg eroberte Lahr (11:5 Punkte) den zweiten Platz, Bürstadts Damen bleiben punktgleich mit dem Vorletzten TuS Nordenstadt (beide 5:11) auf Relegationsplatz acht. Am Samstag (18 Uhr) müssen die TVB-Damen zum Vorrundenabschluss beim verlustpunktfreien Primus SV Ober-Kainsbach (16:0 Punkte) ran. „Auch dort wird schwer was möglich sein“, glaubt Rosenberger, der den SVO erst kürzlich als kompakteste Mannschaft der Liga ausgemacht hatte.

TVB II mit Remis

Einen unerwarteten Punktgewinn heimste das zweite TVB-Damenteam mit dem 7:7-Heimremis gegen den Vierten TV Seeheim in der Bezirksliga ein. „Bei Seeheim hat zwar die Nummer zwei gefehlt, aber unsere Damen wussten zu überraschen“, meinte Frank Rosenberger. Mit 7:9 Zählern rangiert die Hessenliga-Reserve auf Platz sechs. Wie Bürstadt II im letzten Vorrundenmatch bei Schlusslicht SG Seidenbuch (2:14 Punkte) am Freitag (20 Uhr) antreten wird, ist offen. „Unsere zweite und dritte Mannschaft spielen parallel“, sagt Bürstadts Abteilungsleiter. cpa

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018