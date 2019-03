Behrendt folgt Catic

Groß-Rohrheim.Alexander Behrendt heißt der neue Übungsleiter des Fußball-Kreisoberligisten Alemannia Groß-Rohrheim für die kommende Runde 2019/20. Damit folgt er Hamdija Catic nach, der vor wenigen Wochen bekannt gab, er werde den Club nicht über das Saisonende hinaus trainieren. Der 1911 gegründete Traditionsverein ist die erste Trainerstation im Seniorenbereich des 30 Jahre alten Darmstädters Behrendt. Und dennoch bringt er sehr viel Erfahrung als Trainer mit. An der Sporthochschule Bayern hat er mit Erfolg die B-Lizenz erworben und wird Mitte des Jahres die UEFA B-Elitelizenz zusätzlich absolvieren.

Gerade im Jugendbereich hat sich Behrendt im Darmstädter Fußballkreis einen Namen gemacht. Aktuell ist er als DFB-Stützpunkt-Trainer in Darmstadt tätig und außerdem noch Coach der U-19- bzw. U-17-Mannschaft von Rot-Weiß Darmstadt in der Gruppen- bzw. Verbandsliga. Da der 30-Jährige ab 1. Juli zusätzlich der neue HFV-Regionalauswahl-Trainer in Darmstadt wird, darf er keine Jugendmannschaft mehr trainieren. „Der Hessische Fußballverband sieht darin einen Interessenkonflikt“, erklärt Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes.

Großes Vertrauen“

Somit war Behrendt offen für eine Tätigkeit im Seniorenbereich. „Nachdem wir einige Gespräche mit ihm geführt haben, bringen wir ihm großes Vertrauen entgegen“, freut sich Anthes auf die Verpflichtung des Quereinsteigers, der in der Bergsträßer Fußballszene bis dato nahezu unbekannt ist. Dabei legt Anthes Wert darauf, dass sein Verein in der Vergangenheit immer wieder gute Erfahrung mit Übungsleitern hatte, die zum ersten Mal eine Seniorenmannschaft trainierten. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019