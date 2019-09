Behrendt haut auf den Tisch

Ried.Sie waren wie zwei Brüder, die gemeinsam durch dick und dünn gingen. Gemeint sind die Fußball-Kreisoberligisten TSV Auerbach und FC Alemannia Groß-Rohrheim. Diese kehrten 2015 in die Kreisoberliga zurück und haben seitdem einige Höhen und Tiefen mitgemacht.

Wenn sich in dieser Saison die Wege trennen sollten, hat das seinen Grund im erfolgreichen Abschneiden der Auerbacher, die vom Bürstädter Tunjo „Toni“ Bozanovic trainiert werden. Diese gewannen bislang sechs von sieben Spielen und leisteten sich nur einmal ein Unentschieden – ergibt Tabellenplatz eins. Und der würde am Rundenende berechtigen, erstmalig in die Gruppenliga Darmstadt aufzusteigen. Der größte Erfolg im Auerbacher Fußball wäre damit perfekt.

Die Groß-Rohrheimer aber plagen derzeit andere Sorgen. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen die SG Unter-Abtsteinach II muss die Elf von Alexander Behrendt den Blick nach unten richten. „Ich war in den vergangenen beiden Wochen auf einem Trainerseminar. Doch das soll keine Entschuldigung dafür sein, weswegen wir gegen Unter-Abtsteinach so schlecht gespielt haben. Nicht nur die Laufbereitschaft ließ zu wünschen übrig, sondern gerade unsere Einstellung“, fehlten Behrendt nach der Heimklatsche gegen den Aufsteiger die Worte.

Behrendt hofft nun, dass es in Auerbach ein wenig besser laufen wird, wenngleich er hinsichtlich der Spielstärke des Gegners keine zweite Meinung zulässt: „Auerbach hat eine gute Mannschaft, die zurecht oben steht. Wir sind definitiv gewarnt.“ In personeller Hinsicht sieht es gar nicht einmal so schlecht bei den Rohrheimern aus, denn Nick Höppner hat seine Sperre aus dem Spiel bei der SG Wald-Michelbach abgebrummt. Nicht jedoch Ugur Yaz, der weiter pausieren muss.

TVL will Wiedergutmachung

Nach der „unglücklichen, weil vermeidbaren“ Niederlage bei Eintracht Wald-Michelbach II sinnt der TV Lampertheim gegen den FC Starkenburgia Heppenheim auf Wiedergutmachung. Ein Sieg gegen die Elf aus der Kreisstadt, die seit knapp einem Jahr von Miguel da Silva trainiert wird, und der Heimnimbus bliebe gewahrt. Dies ist leichter gesagt als getan, denn zum einen sinnen auch die Heppenheimer nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Auerbach auf Wiedergutmachung, und zum anderen fehlen TVL-Trainer Rudi Kecskemeti neben dem verletzten Kai Knorr auch die Urlauber Daniel Willhardt und Jannik Roos. Desweiteren stehen auch hinter den Einsätzen von Dennis Kecskemeti und Peter Hecher Fragezeichen, sodass Christoph Schmidt wieder im Tor spielen könnte. „Wir veranstalten am Sonntag im Sportzentrum Ost unseren Familientag. Auch aus diesem Grund zählt für uns nur ein Sieg“, ordnet Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt an.

Allen Unkenrufen zum Trotz sind die Gruppenligaabsteiger hervorragend in die neue Saison der Kreisoberliga gestartet. Dies gilt nicht nur für den FC Fürth, sondern auch für die SG Einhausen, die sich mit einem 9:0-Derbysieg beim SC Olympia Lorsch für höhere Aufgaben empfohlen hat. Dies ist auch den Verantwortlichen des VfR Bürstadt nicht entgangen, die in Einhausen mit einem Remis zufrieden wären. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019