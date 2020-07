Beka verlässt VfR Bürstadt

Bürstadt.Einen Abgang muss diese Tage Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt hinnehmen. Dieser wollte die Saison eigentlich mit Besim Reka bestreiten. In guter Erwartung, dass der Mittelfeldspieler auch in der kommenden Saison einige Tore erzielt hätte. Daraus wird aber nichts mehr. Reka hat sich beim VfR abgemeldet und schließt sich dem südhessischen Verbandsliga-Aufsteiger SG Dersim/VfR Rüsselsheim an.

„So ist Fußball nun eben. André Schürrle tritt mit 29 Jahren kürzer und Besim will es mit 36 Jahren noch einmal wissen. Offenbar lag ihm ein gutes Angebot vor“, bedauert VfR-Vorsitzender Klaus Gassert den Weggang des Leistungsträgers. hias

