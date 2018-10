Belohnung für Azzuri

Ried.Nach dem zwölften Spieltag in der Kreisliga A bleiben die Lampertheimer Azzurri das beste Team aus dem Ried. Gegen den TSV Reichenbach siegten die Blauen mit 3:1 und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Dagegen kriselt es beim VfB Lampertheim. Beim SV Unterflockenbach II unterlagen die Spargelstädter mit 0:3 und fielen auf den siebten Tabellenrang zurück.

A. Lampertheim – Reichenb. 3:1

„Ich bin sehr zufrieden, wir haben aufgrund der guten zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Bis Donnerstag können sich meine Spieler nun ausruhen, bis dahin ist trainingsfrei. Nach den letzten beiden Wochen haben sie sich das absolut verdient“, freute sich Azzurri-Coach Martin Göring. Nach der ausgeglichenen ersten Spielhälfte setzten die Lampertheimer im zweiten Durchgang die Vorgaben ihres Trainers konsequent um. „Meine Mannschaft hat sich an meine Halbzeitansage gehalten und ist dafür belohnt worden. Wir waren abgeklärter, haben besser taktiert und dadurch letztlich gewonnen“, so Göring. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Marcel Sutter die Azzurri in Führung (47.), die Reichenbacher glichen durch einen 25-Meter-Schuss von Julian Beilstein aus (58.). Danach traf der eingewechselte Adnan Dogan zum 2:1 (72.), ehe Marcel Rose kurz vor Schluss mit dem 3:1 den achten Saisonsieg perfekt machte (84.).

Unterf. II – VfB Lampertheim 3:0

Gegen die zweite Garnitur des SVU musste der VfB die nächste Saisonniederlage einstecken und rutschte auf den siebten Tabellenplatz ab. Für Unterflockenbach trafen Kevin Hiller (26., 32.) und Jannis Will (81.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018