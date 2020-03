Bensheim bestraft fahrlässige Eintracht

Bürstadt.„Eintracht Bürstadt hat die Chancen – der FC 07 Bensheim macht sie.“ Vielleicht auch: „Bensheim 07 schlägt zu den richtigen Zeitpunkten zu“. Es hätte wohl einige Schlagzeilen gegeben, die die 1:4 (1:1)-Heimniederlage der Bürstädter Eintracht im Nachbarschaftsduell gegen Bensheim passend beschrieben hätten.

Für Marcus Haßlöcher, den Fußball-Abteilungsleiter der Eintracht, ist das Endergebnis des Bürstädter Restrundenauftakts in der Gruppenliga Darmstadt jedenfalls keines, das für sich spricht. „Es sieht deutlich aus, aber so deutlich war der Spielverlauf sicherlich nicht“, erklärte der 45-Jährige. Die eigene Mannschaft wollte Haßlöcher mit diesem Statement nicht aus der Schlusslinie nehmen. Im Gegenteil: „Diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben. Wir haben viele dumme Fehler gemacht, waren vor dem Tor nicht präzise genug und schon fast fahrlässig. Bensheim war konsequenter in der Chancenverwertung.“

Zu viele Chancen liegengelassen

In der ersten Halbzeit sahen Haßlöcher und 80 Zuschauer auf dem Eintracht-Sportplatz einen offenen Schlagabtausch – in dem das Team von Spielertrainer Benjamin Sigmund nicht unverdient in Führung ging. Ein Freistoß von Bürstadts Kapitän Flamur Bajrami schlug in der 24. Minute aus 18 Metern von halbrechts zum 1:0 im Bensheimer Kasten ein. „Bensheim hatte mehr Spielanteile, aber die besseren Chancen hatten wir“, notierte sich Haßlöcher auch zwei gute Möglichkeiten per Kopf für Klaudi Buraku und einen aussichtsreichen Bürstädter Angriff, bei dem Riccardo Presti hauchdünn im Abseits stand.

Generell ging bei der Eintracht mehr nach vorne als beim Tabellenfünften (jetzt 39 Punkte). „Es gab noch zwei, drei Aktionen, in denen wir nicht die richtige Entscheidung vor dem Tor getroffen haben“, ärgerte sich Haßlöcher. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlugen die Gäste zurück. Einen Abstimmungsfehler zwischen Eintracht-Torwart Christian Steiner und seinen Vorderleuten nutzte der Bensheimer Denis Holdschick zum 1:1-Ausgleich (45.+1). „Das Tor fiel aus dem Nichts und zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, hielt Haßlöcher fest: „Und nach der Pause ging es leider ungünstig weiter.“

In Minute 49 brachte Bensheims Spielertrainer, der frühere Zweitliga-Profi Elton da Costa, seine Mannschaft mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze mit 1:2 in Front. Fünf Minuten später erhöhte Florian Budimir mit einem präzisen Schuss im Eck auf 1:3 (54.). „In dieser Phase haben wir ein bisschen den Faden verloren“, räumte Haßlöcher ein: „Aber wir haben uns wieder berappelt.“

Wieder hatte die Eintracht das Chancenplus: Hüseyin Tutay lief allein auf Bensheims Torwart Dominik Kurz zu, scheiterte allerdings. Ähnlich erging es kurz darauf Kapitän Bajrami. Weitere Einschussmöglichkeiten ließ Presti ungenutzt. Die dickste Chance vergab jedoch Vitali Becker, der in Minute 78 einen Handelfmeter an die Latte setzte. Kurios: Es war bereits der fünfte Strafstoß, den die Eintracht in dieser Runde nicht im gegnerischen Tor unterbrachte. „Wenn da das 2:3 fällt“, war sich Haßlöcher sicher, „ist alles wieder offen“. Stattdessen machten die Gäste den Deckel drauf: Tim Rettig vollendete einen Konter zum 1:4-Endstand (86.).

Mit 29 Punkten verbleibt die Eintracht, die am Sonntag sieben Mann ersetzen musste (Paul Herbel, Maxi Hödl, Andreas Krämer, Juan Marroqui Cases, Luca Schäfer, Vassili Theodorou, Mehmet Tutay), auf Tabellenplatz acht.

Nächste Woche geht zu Schlusslicht TSV Lengfeld. Danach trifft die Sigmund-Elf zu Hause auf den Drittletzten SV Nauheim und auswärts auf den Vorletzten VfL Michelstadt. „In diesen Spielen müssen wir punkten, da gibt es keine Ausreden“, stellte Haßlöcher klar.

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020