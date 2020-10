Berg- und Talfahrt geht für Marvin Dienst weiter

Spielberg/Hohenstein-Ernstthal.Diese Saison gleicht für Marvin Dienst einer Achterbahnfahrt. Das wurde an den jüngsten Rennwochenenden besonders deutlich. Während der 23-jährige Lampertheimer gemeinsam mit seinem Teamkollegen Philipp Frommenwiler im ersten Lauf auf dem Sachsenring noch erleichtert und ausgelassen den ersten Saisonsieg feierte und damit reichlich Frust nach dem verkorksten Heimauftritt auf dem Hockenheimring abbaute, lief es schon im zweiten Durchgang und dann auch in Spielberg wieder überhaupt nicht.

Der Speyerer David Jahn vom Pfälzer Küs Team75 Bernhard wurde auf dem Sachsenring 31. und 14, in Österreich belegte er die Plätze 16 und 12.

„Wir hatten uns nach Hockenheim zusammengesetzt, die Daten analysiert und das Auto einmal komplett auf den Kopf gestellt. Da wurde jede Schraube angefasst“, beschrieb Dienst die akribische Fehlersuche. Auf dem Sachsenring wurden die Anstrengungen belohnt: Von Startplatz eins holte das Duo im Mercedes AMG GT3 des Schütz-Rennstalls aus Bobenheim-Roxheim den Sieg. „Ich habe die Reifen jetzt besser verstanden. Außerdem liegt mir der Sachsenring einfach. Da kam alles zusammen“, freute sich der Südhesse. Doch bereits einen Tag später der Rückschlag. „Es sind Motorprobleme aufgetreten, die wir für gelöst hielten. Wir wollten kein Risiko eingehen und sind gar nicht erst angetreten“, musste Dienst tatenlos mit ansehen, wie die Konkurrenz fuhr.

Dennoch ging es mit neuer Motivation nach Spielberg an den Red Bull Ring. „Wir haben die Ursache beim Motor gefunden“, so der 23-Jährige. Doch die Euphorie war schnell verflogen. „Schon direkt nach dem Start wurde ich ins Sandwich genommen, am Auto gab es so große Schäden, dass wir auch am Sonntag nicht starten konnten. Nicht mal im Qualifying“, war Dienst enttäuscht. „Auf der anderen Seite – lieber einen Sieg und einen Ausfall, als zwei Mal 15. Jetzt sollten halt wieder Erfolge her“, lautet seine generelle Einstellung.

Ganz ähnlich geht Jens Klingmann an die Sache heran. Für den BMW-Werksfahrer lief es bislang auch nicht so gut. Doch die Plätze 10 und 9 auf dem Sachsenring ließen für Österreich hoffen. Dort stand der Leimener gleich zwei Mal auf dem Treppchen. Im ersten Lauf wurde er gemeinsam mit Teamkollege Erik Johansson Dritter, am Sonntag ging es ganz nach oben.

„In den vergangenen Jahren war ich bei über der Hälfte aller Rennen des ADAC GT Masters dabei, da ist es natürlich etwas ganz Besonderes, das 200. Rennen gewinnen zu können“, freute sich der 30-Jährige, der einen Super-Start hinlegte und Feld anführte. „Während der zweiten Rennhälfte war ich als Zuseher dann deutlich nervöser, als ich es im Auto gewesen bin“, gab Klingmann zu. „Für die letzten Rennen des Jahres hoffen wir, das derzeitige Momentum mitnehmen und einige weitere Highlights setzen zu können“, blickte er bereits auf die Läufe auf dem Lausitzring (30. Oktober bis 1. November) sowie in Oschersleben eine Woche später voraus.

