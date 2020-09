Berg voller Zuversicht

Hüttenfeld.Für die Tischtennis-Herren der SG Hüttenfeld war das vergangene Woche nicht von Erfolg gekrönt. Mit einem 2:4 gegen den TSV Eppertshausen schied die SGH in der ersten Runde des Bezirksliga-Pokals aus. „Leider konnten wir nur mit Ersatz antreten“, sagte Hüttenfelds Kapitän Volker Berg und gab sich selbstkritisch. Nach einem starken Fünf-Satz-Erfolg gegen TSV-Spitzenspieler Martin Wolf, der das 2:0 für die SGH bedeutete, verlor Hüttenfelds Spielführer etwas überraschend in drei Sätzen gegen Jens Dony auf Position drei. „Da war mehr drin“, ärgerte sich Berg. Das 1:0 für den Bezirksliga-Aufsteiger hatte Gwen Steier in drei Sätzen sichergestellt. „Wir haben hohe Höhen und noch tiefere Tiefen gezeigt“, merkte Berg an.

Am Samstag (16.15 Uhr, Bürgerhaus) geht es für Hüttenfeld in der Liga gegen den TSK Rimbach weiter. Während die SGH-Herren mit 3:1 Punkten einen guten Auftakt erwischten, stehen die Rimbacher mit 1:5 Punkten unter Druck. „Wir gehen da sehr entschlossen und auch zuversichtlich rein – und wollen punkten“, betont Berg: „Wichtig werden vor allem die Spiele hinten und in der Mitte. Denn wenn Rimbachs Nummer eins, Berkant Daud, vorne 100 Prozent abruft, wird die Luft ganz dünn.“ Ob Robin Gumbel, Peter Haas oder Heiko Möller auf Position sechs spielen wird, entscheidet sich laut Berg erst am Freitag. cpa

