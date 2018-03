Bernd Seiberth übernimmt FSG

Anzeige

Immerhin sieben Jahre lang betreute der 42-jährige frühere Torhüter den Liga-Konkurrenten der FSG, die ESG Crumstadt/Goddelau, ehe er letzte Runde eine Pause einlegte. Nun kribbelt es wieder bei Seiberth, er freut sich auf die Aufgabe bei Biblis/Gernsheim.

Schnell auf einem Nenner

Neben Neumann und Heger saßen beim Gespräch mit Seiberth auch die beiden Frauenwartinnen Lisa Götz (Biblis) und Romina Merschroth (Gernsheim) am Tisch – und gemeinsam kam man schnell auf einen Nenner. So soll der neue Coach nach seinem Amtsantritt nach der Runde erst einmal die erste und zweite Mannschaft gemeinsam trainieren. „Aus dem dann sehr großen Kader, der auch noch durch acht Spielerinnen aus der eigenen Jugend ergänzt wird, soll er dann seine erste Mannschaft rekrutieren“, erläutert Heger und hofft dabei, „dass dieser Neuanfang auch bei der ein oder anderen Spielerin neue Motivation freisetzt. Es geht für jede bei Null los und es wird keine festgezurrten Positionen geben.“

Auch während der Saison soll das Bezirksoberliga-Team einmal pro Woche gemeinsam mit der Reserve trainieren, um auch eine Durchlässigkeit und ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Derzeit sucht die FSG noch nach einem neuen Übungsleiter für die zweite Mannschaft, nachdem diese sich – gespickt mit zahlreichen Routiniers – in der laufenden Runde weitestgehend selbst trainierte.

Aber bevor Seiberth das Amt übernimmt, gilt es für Biblis/Gernsheim erst einmal, in den verbleibenden fünf Spielen mit Köhl noch den Klassenerhalt zu sichern. „Ich bin überzeugt, dass wir das noch schaffen werden“, strahlt Heger Zuversicht aus.

Am vergangenen Wochenende hatte die FSG spielfrei, jetzt kommt der Tabellenvierte TGS Walldorf, in der Woche nach Ostern der Sechste, die HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach. Und auch danach werden die Aufgaben nicht unbedingt leichter, wenn es gegen die ambitionierte ESG Crumstadt/Goddelau (2.) und den Achten SV Erbach geht. So kann es tatsächlich zu einem Endspiel am letzten Spieltag kommen: Dann geht es zum aktuellen Schlusslicht Dornheim.

Köhl, dem die Abteilungsleiter beider Stammvereine „großen Dank für die sehr gute Arbeit über viele Jahre hinweg“ aussprechen, will mit aller Macht die Liga für seinen Heimatverein halten. „Es wird jetzt extrem schwer“, warnt der B-Lizenz-Inhaber: „Ein Abstieg wäre sowohl für den Verein ein herber Rückschlag als auch für mich eine extrem traurige Sache. Aber wir werden alles geben, um am Ende über dem Strich zu stehen.“ me

