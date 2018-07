Anzeige

Ried.Der Mannheimer Uwe Bertsch ist nicht mehr Trainer des Fußball-Gruppenligisten SG Einhausen. Bertsch erklärte dieser Tage dem Vorstand seinen Rücktritt, was der Mannschaft am Dienstagabend mitgeteilt wurde. „Uwe Bertsch bedauerte, dass die Spieler in der Vorbereitung nicht richtig mitziehen würden und sah darin ein großes Problem, die Voraussetzungen für den Klassenerhalt zu schaffen“, sagte Jörg Völker, der stellvertretende Vorsitzende der SG Einhausen.

Er und seine Vorstandskollegen können dies nicht ganz nachvollziehen: „Wir müssen auch dem Umstand Rechnung tragen, dass sich der eine oder andere Akteur im wohlverdienten Urlaub befindet. Diesen konnten sie nicht vorher nehmen, weil wir uns bis Ende Juni noch in einer Relegationsrunde befunden haben, nach deren Abbruch wir kurzerhand zum Aufsteiger erklärt wurden.“

Völker bedankte sich noch einmal für Bertschs Verdienste in Sachen Aufstieg. Der Trainer übernahm die SG im vergangenen Oktober und ließ den verkorksten Saisonstart sehr schnell vergessen. Als Alemannia Groß-Rohrheim letztlich darauf verzichtete, an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen, kam Einhausen zum Zuge und kehrt in die Gruppenliga Darmstadt zurück.