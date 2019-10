Bescheidene Prognose

Gross-Rohrheim.In der Tischtennis-Verbandsliga Süd verlief der Saisonstart des TTC Groß-Rohrheim alles andere als vielversprechend. Mit 4:9 verlor die Ried-Sechs vor vier Wochen beim TTC Eintracht Pfungstadt. Schlimmer noch als die Auftaktniederlage fällt der generelle Ausblick auf die Runde aus. So steht Groß-Rohrheims polnischer Neuzugang in der Mitte, Daniel Lisowski, aus familiären Gründen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Ob die TTC-Herren den Wegfall des Hoffnungsträgers kompensieren können, ist zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.

Vor diesem Hintergrund dürfte es für Groß-Rohrheim auch am zweiten Spieltag nur darum gehen, nicht als Verlierer aus der Halle zu gehen. Am Samstag (19 Uhr) reist der TTC zum TV Bergen-Enkheim, der nach zwei Partien 2:2 Punkte aufweist. Einer 4:9-Niederlage, ebenfalls gegen Pfungstadt, ließen die Frankfurter einen knappen 9:6-Erfolg bei Schlusslicht TG Obertshausen folgen. „Ich lasse mich überraschen“, sagt Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner und hofft „zumindest auf einen Punktgewinn“.

TTC-Reserve spielfrei

Hessenliga-Absteiger TTC Lampertheim II ist am kommenden Wochenende noch spielfrei. Die Drittliga-Reserve, die im September mit einem 9:7-Erfolg über Mitfavorit SG Nieder-Roden in die neue Spielzeit startete, ist am Samstag, 26. Oktober (17.30 Uhr), zu Gast beim TTC Heppenheim II. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019