Bürstadt.Von Freitag bis Sonntag feiern die Bürstädter ausgiebig ihr Stadtfest inklusive des großen Festsonntags. Einen Festsonntag wird es aber nicht nur in der Innenstadt geben, sondern auch im Stadion an der Wasserwerkstraße. Denn der SV DJK Eintracht Bürstadt wird mit einer Abschlussfeier das Ende der bisher besten Fußballsaison in der Vereinsgeschichte zelebrieren. Schließlich stehen die Grün-Weißen schon länger als Meister der Kreisoberliga Bergstraße und damit als Aufsteiger in die Gruppenliga Darmstadt fest.

Am letzten Spieltag empfängt die ETB am Sonntag (15.15 Uhr) nun noch einmal den FSV Riedrode. Für die Gäste aus dem Ortsteil wird es in dieser Form das letzte Ligaspiel sein, schließlich werden in der kommenden Saison der FSV und die SG Ried-rode ihre Kräfte in der FSG Riedrode bündeln.

Tipps der Trainer Reiner Künstler (Eintracht Bürstadt): „Wir würden in der Tabellen zum Abschluss schon gerne unseren 16 Punkte Vorsprung auf den FSV Riedrode behalten. Ich tippe am Sonntag auf ein 2:2.“ Duro Bozanovic (FSV Riedrode): „Wir fahren nicht zur Eintracht, um dort die Punkte abzugeben. Sie wollen gewinnen, wir wollen gewinnen, das wird eng. Mein Tipp ist ein 2:2-Unentschieden.“ and

„Wird Wehmut aufkommen“

„Da geht es schon ums Image“, weiß das ehemalige Eintracht-Vorstandsmitglied Reiner Künstler, dass neben dem sportlichen Wert noch andere Punkte eine Rolle spielen werden. „Bei unserer kleinen Abschlussfeier würde das Bier nach einer Niederlage sicher nicht ganz so gut schmecken“, ist Künstler allerdings bewusst, dass die Grün-Weißen unter der Woche schon etwas den Druck herausgenommen haben. So befindet sich der Bürstädter Meistercoach Benjamin Sigmund im Urlaub, wird aber am Sonntag rechtzeitig zum Spiel zurückerwartet. „Das Training unter der Woche war daher bei uns freiwillig“, berichtet Künstler.