Bewegung bei den Flames

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach bastelt am Bundesliga-Kader für die nächste Saison. Bei einem Treffen der Flames-Community wurde die Verpflichtung der Niederländerin Sarah Dekker (18) bekannt gegeben. Die Rechtsaußen besucht derzeit die Handball-Akademie des holländischen Verbandes in Arnheim und spielt für Handbalvereniging Westfriesland SEW in der ersten Liga. Gemeinsam mit Flames Kreis-Läuferin Merel Freriks stand Dekker im Vorjahr bei der U-20-WM in Ungarn im Kader der Niederlande. „Ich denke, sie kann uns alle überraschen und sich ähnlich wie Merel entwickeln – und Merel ist bei uns zur Nationalspielerin geworden“, lobte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

Die Planungen der Flames sind trotz des zu erwartenden steinigen Wegs zum Klassenerhalt auf ein weiteres Jahr im Oberhaus ausgerichtet. Die Abgänge der EM-Teilnehmerinnen Bogna Sobiech (Polen) und Merel Freriks (Niederlande) im Sommer zu Borussia Dortmund sollen kompensiert werden – wie die jüngsten Abgänge von Carolin Schmele und Anja Hoekstra.

Mit mehreren potenziellen Neuzugängen stehe man laut Jörg Hirte in Verhandlungen. Der Geschäftsführer rechnet damit, nach Dekker in den nächsten Wochen weitere Neuverpflichtungen vermelden zu können: „Es sieht ganz gut aus.“ Mittelfristig will sich die HSG Bensheim/Auerbach aus dem Abstiegskampf der Bundesliga verabschieden. „Es wäre schön, wenn wir Spielerinnen wie Bogna oder Merel auch mal halten können“, bemerkte Jörg Hirte.

Am Sonntag nach Oldenburg

Dafür wäre allerdings ein höheres Budget nötig, als der aktuelle Etat von 500 000 Euro. „Wir sind der SC Freiburg der Frauenhandball-Bundesliga“, sagte Hirtes Geschäftsführer-Kollege Michael Geil. Ähnlich wie der Fußball-Bundesligist entwickle man beständig Talente, die ihre Karrieren anschließend bei Top-Clubs fortsetzen würden. Einen Spieltag vor Abschluss der Vorrunde belegt die HSG einen Nichtabstiegsplatz. Am Sonntag steht das Match beim VfL Oldenburg auf dem Programm. red

