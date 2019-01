Bezirksligist TVB verspielt letzte Chance

Ried.Der erste Rückrundenspieltag auf Bezirksebene hatte für die Tischtennis-Herrenteams aus dem Ried dicke Überraschungen parat. Am härtesten traf es wohl die „Erste“ des TV Bürstadt, die sich mit einer 5:9-Heimniederlage gegen die SG Mitlechtern wohl endgültig aus dem Titelkampf in der Bezirksliga-Gruppe 1 verabschiedete. Der TTC Lampertheim III hatte sich beim TV Beerfelden mehr erhofft als ein 8:8. Als positive Überraschung geht der 9:6-Heimerfolg der SG Hüttenfeld gegen den TSV Ellenbach durch. Heute (20 Uhr, Sedanhalle) kann Lampertheims „Dritte“ mit dem Zweiten Bürstadt gleichziehen.

In der Bezirksklasse-Gruppe 1 musste sich der Vorletzte Lampertheim IV mit 7:9 beim TV Ober-Laudenbach geschlagen geben. Der Drittletzte Bürstadt III trotzte Spitzenreiter BSC Einhausen ein 8:8 ab. In Gruppe 3 eroberte Bürstadts „Zweite“ mit einem 8:8 gegen den Dritten Seeheim und einem 9:3 beim Letzten SV Eberstadt zumindest vorübergehend den ersten Platz.

Bezirksliga-Gruppe 1, TV Bürstadt: „Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden“, pflegt Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger zu sagen – aus gutem Grund, denn der Bezirksoberliga-Absteiger, der vor den meisten Ligapartien als Favorit gilt, will keinen Gegner unterschätzen. Beim 5:9 gegen den Siebten Mitlechtern hat sich Rosenbergers Credo bewahrheitet – auch, weil neben Adrian Kreuzer zusätzlich Enrico Hof (krank) und Nick Groeger (Schulterverletzung) kurzfristig ausfielen. Zwar sammelten die Nachwuchstalente Jan Epple und Benjamin Brüderl drei von vier möglichen Punkten in der Mitte. Doch hinten gab es für Burkhard Hefter und Laura Wunder nichts zu erben. Hinzu kam, dass der Doppelauftakt mit 0:3 in die Hose ging. „Das darf nicht passieren“, ärgerte sich Rosenberger. Mit 17:5 Punkten ist der Zweite Bürstadt gegenüber Primus Topspin Lorsch II (22:0) endgültig ins Hintertreffen geraten. Schon heute Abend müssen sich die TVB-Herren gegen den Vierten Lampertheim III (15:7) erwehren – ohne Kreuzer, Hof und Groeger. „Wir sind krasser Außenseiter“, sagt Rosenberger.

Bezirksliga-Gruppe 1, TTC Lampertheim III: Nach einer anfänglichen 6:2-Führung geriet Lampertheims „Dritte“ in Beerfelden kurzzeitig mit 7:8 in Rückstand – erst das Schlussdoppel brachte die Punkteteilung. Für das heutige Derby gegen Bürstadt rechnet van gen Hassend mit einem „relativ offenen Spiel“, wie er sagt: „Auch wir werden nicht mit der stärksten Besetzung antreten können. Mit einem 8:8 wie in der Vorrunde wäre ich zufrieden“.

Bezirksliga-Gruppe 1, SG Hüttenfeld: Gwen Steier, Kapitän Volker Berg und Robin Gumbel, der im Doppel mit Matthias Thomas auf 1:2 verkürzte, legten beim 9:6 gegen den Fünften Ellenbach mit je zwei Einzelerfolgen den Grundstein zum zweiten Saisonsieg für das bisherige Schlusslicht. Mit 6:18 Punkten findet sich die SGH auf dem drittletzten Platz wieder. Zur SG Mitlechtern, die aktuell den rettenden siebten Platz belegt, sind es vier Zähler. Vor diesem Hintergrund ist Hüttenfelds Gastspiel bei den Odenwäldern am Samstag (18 Uhr) immens wichtig.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TV Bürstadt III: Beim 8:8 gegen Einhausen profitierte Bürstadt III davon, dass der Primus zwei Einzel im Spitzenpaarkreuz kampflos abgab. Beim Stand von 7:3 für Bürstadt meldeten sich die Einhäuser zurück und kamen im Schlussdoppel doch noch zum Punktgewinn. Mit einem Sieg beim Achten TSV Reichenbach (8:16 Punkte) könnte die TVB-Reserve (6:16) am Freitag (20.15 Uhr) zum rettenden Ufer aufschließen.

Bezirksklasse-Gruppe 1, TTC Lampertheim IV: Wie schon im Hinspiel musste sich Lampertheims „Vierte“ Ober-Laudenbach mit 7:9 geschlagen geben. Mit dem Sechsten DJK SSG Bensheim kommt am Samstag (17 Uhr) die nächste spielstarke Sechs zum Vorletzten (4:18).

Bezirksklasse-Gruppe 3, TV Bürstadt II: Nach dem leistungsgerechten 8:8 gegen den Dritten Seeheim feierte der TVB II am Montagabend einen klaren 9:3-Sieg beim Letzten Eberstadt. Mit 20:4 Punkten übernahm Bürstadts „Zweite“ vorerst Platz eins vom TSV Modau (19:3). Am Wochenende ist die TVB-Reserve spielfrei.

