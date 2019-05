Biblis-Damen trumpfen auswärts auf

Biblis.Für die beiden Damenvierer des TC Biblis ist auch der dritte Saisonspieltag erfolgreich verlaufen. Während das Verbandsligaquartett bei Eintracht Frankfurt IV glatt gewann, gelang der zweiten Mannschaft beim TC Alsbach mit 5:1 ebenfalls ein deutlicher Auswärtssieg. Damit gehen beide Teams als Tabellendritte ihrer jeweiligen Gruppe in die zweiwöchige Rundenpause.

ET Frankfurt IV – TC Biblis 0:6

Auch am dritten Spieltag hatte der Bibliser Verbandsliga-Vierer viel Spaß am Tennis. Mit einem glatten 6:0 fegte das Team um Mannschaftsführerin Ann-Kathrin Thoma die vierte Garde von Eintracht Frankfurt von deren Anlage und hat damit den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. „Wir haben durch die Bank weg gut gespielt, die meisten Spiele waren in den Ergebnissen auch recht deutlich“, freute sich Thoma nach dem zweiten Saisonsieg in Folge.

Die Kapitänin sowie Danjana Luisa Schneider gewannen ihre Einzel in je zwei Sätzen, Fabienne Jobst siegte sogar glatt. Kämpfen musste dagegen Celine Jobst, die sich ihren Einzelpunkt aber schließlich im dritten Satz sicherte. Die anschließenden Doppel waren dann eine klare Angelegenheit für die Bibliserinnen. In beiden Partien hatten die Frankfurterinnen keine Chance und mussten die Spiele nach je zwei Sätzen den TCB-Damen überlassen.

TC Alsbach – TC Biblis II 1:5

Etwas mehr als die erste Mannschaft musste sich das Bezirksoberliga-Quartett des TCB für den Auswärtssieg strecken. Kapitänin Franziska Gärtner gewann ihr Einzel in drei Sätzen, Leonie Münzenberger und Selina Schmitt siegten souverän in je zwei Sätzen. Im vierten Einzel unterlag Doris Bednorz-Knuth im Entscheidungssatz. Gleich im ersten Doppel machten Franziska Gabriel und Leonie Münzenberger in zwei Sätzen den Gesamtsieg perfekt. Im zweiten Spiel setzten sich Selina Schmitt und Theresa Ritzert im Champions-Tiebreak durch. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019