Biblis fährt erste drei Punkte der Saison ein

Ried.Nach dem dritten Spieltag der neuen Saison in der Kreisliga A kann der FV Biblis endlich durchatmen. Beim Heimsieg über Lörzenbach tütete die Mannschaft von Trainer Thomas Roth den ersten Sieg ein. Dagegen kassierte der FV Hofheim die erste Niederlage. Beim FC Ober-Abtsteinach unterlagen die Hofheimer mit 0:5. Eine knappe Auswärtsniederlage musste auch der VfB Lampertheim in Winterkasten einstecken. Beim neuen Tabellenführer unterlag die Sportgemeinde in der letzten Minute mit 1:2.

FV Biblis – SV Lörzenbach 4:1

„Unser Sieg ist auch in der Höhe verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und uns im Vergleich zur letzten Woche gesteigert. Wir wollten gegen die Lörzenbacher unser Spiel durchdrücken und das haben wir geschafft. Mit dieser Leistung kann ich zufrieden sein“, freute sich Biblis-Coach Thomas Roth über die ersten drei Saisonpunkte.

Bereits kurz nach dem Anpfiff ging der FVB in Führung, als Jonas Drolshagen eine Flanke zum 1:0 verwertete (1.). Wenig später war es erneut Drolshagen, der nach einem langen Ball auf 2:0 erhöhte (13.). Kurz vor der Halbzeitpause köpfte Janos Hajdu nach einem Eckball von Luca Jöst zum 3:0-Pausenstand ein (42.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann zwei, drei Gänge zurückgeschaltet. Da war es dann ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften sind bei den hohen Temperaturen bis an ihr Limit gegangen“, sagte Roth. Für die Lörzenbacher verkürzte Jonas Ripper mit einem Flachschuss zum 1:3 (73.), anschließend köpfte Patrick Wagner für die Bibliser zum 4:1-Endstand ein (80.).

O.-Abtsteinach – FV Hofheim 5:0

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt wurde den Hofheimern vom FCO erstmals in der neuen Saison die Grenzen aufgezeigt. „Das war ein verdienter Sieg. Man hat gemerkt, dass wir in den ersten beiden Spielen nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Mit ihnen ist es sehr viel besser gelaufen“, sagte FCO-Betreuer Michael Döhringer nach dem Heimsieg gegen die Hofheimer. Es trafen Jakob Hirschberg (4., 57., 65.), Maximilian Gärtner (50.) und Florian Rixecker (81.).

SV Winterkasten – VfB Lamp. 2:1

„Durch das späte Tor ist unser Sieg glücklich. Dass wir durch die drei Punkte an die Tabellenspitze geklettert sind, ist allenfalls eine Momentaufnahme. Wir wussten ja, dass es gegen die Lampertheimer schwer werden würde. Ein Unentschieden wäre möglicherweise das gerechtere Ergebnis gewesen“, kommentierte Gerhardt Schäfer, stellvertretender Pressesprecher des SVW. Während Abdoulaye Nolwenn Drame die Lampertheimer in Führung brachte (40.), drehten Janis Bauer (48.) und Jonas Favorite (90.) das Spiel. rago

