Biblis II fährt zur Tanke

Ried.Nach ihren Niederlagen zum Saisonstart vor einer Woche haben sich die beiden Ried-Teams in der Fußball-C-Liga am Sonntag stark zurückgemeldet. Die zweite Mannschaft des FV Biblis gewann überraschend mit 2:0 (1:0) bei B-Liga-Absteiger FC Fürth II. Die Reserve der Bürstädter Eintracht besiegte den FC Ober-Abtsteinach II mit 3:1 (1:1).

FC Fürth II – FV Biblis II 0:2

„Wenn wir in Fürth punkten, können wir fröhlich zur Tankstelle fahren“, hatte Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer vor dem Spiel scherzhaft gesagt. Die Bibliser hielten Wort. „Ja, wir waren an der Tanke“, betonte der 32-Jährige, der es aber bei einem kohlesäurehaltigen Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten beließ: „Ich war der Fahrer.“

Zurück zum Sport. Der Auswärtssieg kam für den 13-Mann-Kader aus dem Ried äußerst unerwartet. „Vor dem Spiel hatte ich sechs Absagen. Dass sich Saban Ryustem kurzfristig bereit erklärt hat, war für uns Gold wert“, so Sauer, der sich ebenfalls zur Verfügung stellen musste: „Die Jungs, die da waren, haben alles an Energie reingeworfen. Wir haben noch einige Chancen verballert, deshalb war dieser Sieg gar nicht mal so unverdient.“ Urim Aljia erzielte das 1:0 (30.), kurz darauf drosch ein Fürther einen Strafstoß über das Tor (40.). In der Schlussminute machte Sauer alles klar: Nach einer Ecke für Fürth stand der gegnerische Kasten leer, Sauer zog auf Linksaußen von der Mittellinie ab – 2:0 (90.).

O.-Abtstein. II – Et. Bürstadt II 1:3

Seine ersten Punkte stellte die Eintracht-Reserve ohne Hilfe aus der ersten Mannschaft sicher – und das, obwohl das Gruppenliga-Team spielfrei war. Zudem musste Bürstadts 1b-Elf nach Gelb-Rot gegen Dominik Stockmann fast eine Stunde in Unterzahl auskommen und ein 0:1 aufholen. Kevin Hildebrandt, Deniz Reiter und Hüseyin Tutay sorgten jedoch für die Wende. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 12.08.2019