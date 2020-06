Biblis schlägt ohne Druck auf

Biblis.Als vor gut drei Wochen die wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Beschränkungen gelockert wurden, durften auch die Tennisspieler wieder ihren Sport ausüben. Einen knappen Monat hatten die Teams Zeit, sich auf die in der nächsten Woche verspätet beginnende Medenrunde vorzubereiten. Zunächst durften nur zwei Personen auf den Platz, mittlerweile können auch Doppel trainiert werden.

Bei den Tennisdamen stellt der TC Biblis in diesem Jahr die stärksten Mannschaften. Während die erste Garnitur ab dem 21. Juni in der Verbandsliga der Viererteams auf Punktejagd geht, tritt das zweite Damenquartett in der Bezirksoberliga an. Dabei steht für beide Mannschaften nicht viel auf dem Spiel, denn zumindest das Minimalziel haben beide Teams bereits erreicht, da in diesem Jahr auf Abstiege verzichtet wird und damit die Ligazugehörigkeit für eine weitere Saison gesichert ist.

Ohne Nelly Jandova

„Für uns geht es hauptsächlich darum, Spaß am Tennis zu haben und uns mit den anderen Mannschaften unter Wettkampfbedingungen zu messen, zumal ja auch viele Turniere abgesagt werden mussten“, sagt Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin des Verbandsliga-Vierers.

Wegen der Reisebeschränkungen mussten die Bibliserinnen ihr Team umstellen. Mannschaftsführerin Thoma wird zwar auf der ersten Position spielen, an Nummer zwei war aber eigentlich Nelly Jandova vorgesehen. Für die Tschechin rücken nun allerdings Celine und Fabienne Jobst nach, dann folgen Danjana Luisa Schneider und Nina Scholl.

Thoma sieht ihre Mannschaft trotz der kurzen Vorbereitungszeit gut gerüstet für die neue Runde: „Die ersten Male auf dem Platz war es schon etwas komisch, da man ja das Virus doch immer im Hinterkopf hat. Mittlerweile sind wir aber gut eingespielt, halten alle Hygieneregeln ein und sind motiviert.“

Das Bezirksoberliga-Team wird von Franziska Gabriel angeführt, für die Positionen zwei bis vier sind Leonie Münzenberger, Selina Schmitt und Katharina Neuhaus vorgesehen. „Unser Hauptziel ist es, immer eine vollständige Mannschaft zu haben. Es sind sich nicht alle sicher, ob eine Saison unter diesen Bedingungen gespielt werden sollte“, sagt Gabriel und führt aus: „Es ist ja auch möglich, dass noch eine zweite Corona-Welle kommt und dann doch abgebrochen werden muss. Manche Spielerinnen haben davor etwas Angst, andere sehen das dagegen etwas lockerer. Insgesamt beeinflusst das Virus uns aber alle. Trotzdem werden wir unser Bestes geben.“

Testspiel gegen Heppenheim

In der Vorbereitung konzentrierten sich die Bibliserinnen vor allem auf die Einzel. „Wir können ja erst seit Kurzem einen Platz zu viert buchen. Doppeltrainings gab es deshalb kaum. Das ist zwar schwierig, gilt aber für die gegnerischen Teams genauso“, meint Gabriel. Auch Ann-Kathrin Thoma ist gespannt, wie mit den Doppelpartien umgegangen werden soll: „Einerseits soll man ja einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Das ist in den Einzeln auch kein Problem, wird aber in den Doppeln schwierig.“

Um eine Ahnung zu bekommen, wo die beiden Damenteams leistungsmäßig stehen, treten die Vierer am kommenden Sonntag zu einem Testspieltag gegen BW Heppenheim an. Thoma: „Unsere Trainer haben das relativ schnell organisiert, damit wir vor dem eigentlichen Saisonauftakt Spielpraxis bekommen.“ rago

