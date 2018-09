Biblis startet dezimiert in die Saison

BIBLIS.Mit einem stark veränderten Spielerkader gehen die Handballer der TG Biblis in die am Samstag um 16 Uhr mit einem Auswärtsspiel gegen den TSV Pfungstadt II beginnende A-Ligasaison. Trainer Uwe Groß, der sich in der zweiten Saison für die Mannschaft verantwortlich zeigt, muss einige bewährte Kräfte ersetzen. Allen voran Michael Gansmann und Rückraumroutinier David Winkler, dazu Hans Helfrich im Tor. Daniel Ahlers strebt eine Kochausbildung auf Sylt an, Pascal Brenner schloss sich der zweiten Mannschaft der TG Osthofen an.

Doch damit nicht genug. Petrick Schneider und Florian Volk zählen zwar weiterhin zum Kader, werden aber verletzungsbedingt noch längerfristig ausfallen. Während sich Volk mit Rückenbeschwerden herum plagt, hat Schneider die in Rüsselsheim-Bauschheim erlittene schwere Verletzung immer noch nicht auskuriert. Den vielen Abgängen stehen mit Torwarttalent Noah Schollmaier und dem gerade 18 Jahre jungen Philipp Reis lediglich zwei Neuzugänge aus den eigenen Reihen entgegen. Während Schollmaier um die Position im Tor kämpfen muss, scheint Reis aufgrund seiner Klasse gesetzt zu sein, wie Groß bestätigt. Nach auskurierter Schulterverletzung steht allerdings Sören Dotzauer wieder zur Verfügung.

Weniger Spieler, gute Stimmung

„Der Kader ist geschrumpft“ beschreibt Groß die Situation trefflich, ohne jedoch seinen Humor zu verlieren: „Wir hatten viel Spaß in der Vorbereitung“, war der Ilvesheimer mit dem Verlauf der vergangenen Wochen durchaus zufrieden. Dabei hat die TGB zahlreiche Testspiele absolviert und einige Turnierteilnahmen gemeistert.

„Die Stimmung ist sehr gut im Team“, so Groß, der die Mannschaft nicht unnötig unter Druck setzen möchte und auf eine gewisse Lockerheit setzt. Den anstehenden Saisonauftakt hätte er allerdings lieber in eigener Halle bestritten, mit entsprechender Unterstützung der Bibliser Zuschauer für seine junge Mannschaft. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.09.2018