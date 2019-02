Biblis wacht zu spät auf

BIBLIS.Der zurückliegende Spieltag ist komplett gegen die TG Biblis gelaufen. Während die Mannen von Trainer Uwe Groß beim Tabellenzweiten der Bezirksliga A, der HSG Bensheim/Auerbach, die erwartete 25:32-Niederlage hinnehmen mussten, punktete die Konkurrenz aus dem Weschnitztal und Weiterstadt/Braunshardt gleich doppelt im Abstiegskampf, womit die Bibliser auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht sind.

An der Bergstraße fand die Mannschaft überhaupt nicht in die Partie. Nach acht Minuten führten die Gastgeber bereits mit 6:0, Groß legte die Grüne Karte und hatte reichlich Redebedarf. Peter Schmitzer gelang beim 7:1 der erste Bibliser Treffer. Anschließend musste der Leistungsträger zwei Minuten auf die Bank, die HSG baute in Überzahl die Führung auf 10:1 aus (13.), das Spiel war bereits zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden. „Da waren wir überhaupt nicht auf der Platte“ monierte Groß. Im weiteren Verlauf wurde der Bibliser Angriff endlich seinen Ansprüchen gerecht, bis auf 17:12 kamen die Groß-Schützlinge zur Pause heran.

Im zweiten Durchgang hielten die Gäste dann weitaus besser mit, setzten die Aufholjagd fort, ohne allerdings den Hausherren richtig gefährlich zu werden. Peter Schmitzer (32.) wurde nach seiner dritten Zeitstrafe vorzeitig disqualifiziert, fehlte in Abwehr und Angriff. Es spricht für die Moral in der Mannschaft, dass sie sich nicht aufgab und ein am Ende halbwegs versöhnliches Ergebnis erzielen konnte. Am Ende musste Groß auch noch die nächste Disqualifikation mit ansehen, diesmal traf es Lars Dotzauer (54.) nach der dritten Zweiminutenstrafe. „Wir werden aus diesem Spiel wieder lernen“ so Groß.

TGB-Tore: Reis (4), Felix Schmitzer (4), Daniel (1), Peter Schmitzer (5), Lars Dotzauer (3), Schneider (5), Hüter (1), Schmitz (1). fh

